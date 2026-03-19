Israel vânează liderii iranieni cu 10.000 de muniții în corturi și săli de sport

O serie de lovituri precise a decapitat în doar câteva zile vârful aparatului de securitate iranian. Într-o campanie sistematică și intensivă, Israelul i-a eliminat pe șeful securității Ali Larijani, pe liderul miliției Basij, Gholamreza Soleimani, și pe ministrul Informațiilor, Esmail Khatib, vânându-i în ascunzători improvizate.

Lovituri consecutive de succes

Ali Larijani, principalul oficial de securitate al Iranului, se afișa plin de încredere vinerea trecută, participând la o manifestație pro-regim în Teheran. A și postat pe rețeaua X un mesaj sfidător: „Oameni curajoși. Oficiali curajoși. Lideri curajoși. Această combinație nu poate fi înfrântă”.

Numai că patru zile mai târziu, Larijani era mort. Marți dimineața, serviciile de informații israeliene l-au localizat într-o ascunzătoare la periferia capitalei, unde a fost ucis într-un atac cu rachetă.

Iar în aceeași noapte, liderul temutei miliții Basij, Gholamreza Soleimani, a fost și el eliminat. Potrivit oficialilor israelieni, informațiile au venit chiar de la cetățeni iranieni care l-au văzut ascunzându-se cu adjuncții săi într-un cort dintr-o zonă împădurită din Teheran. Apoi, miercuri, a venit confirmarea uciderii ministrului iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, marcând o serie de succese fără precedent.

O campanie de decapitare

Calculul Israelului este simplu: bombardamentele, combinate cu informații precise despre ținte de rang înalt, vor destabiliza regimul suficient de mult pentru ca iranienii să-l poată răsturna. Documentele arată un efort uriaș, cu liste detaliate de ținte și rapoarte de pagube. Campania a vizat mai întâi centrele de comandă, forțându-i pe oficiali să se mute în ascunzători din ce în ce mai precare, inclusiv pe sub poduri.

Israelul afirmă că a lansat peste 10.000 de muniții asupra a mii de ținte. Din acestea, 2.200 au fost legate direct de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, miliția Basij și alte forțe de securitate.

E drept că experții avertizează asupra riscurilor. „Va fi o victorie clară pentru regim, cu consecințe previzibile și imprevizibile”, a apreciat Farzin Nadimi, cercetător la Washington Institute, sugerând că un regim care supraviețuiește unor astfel de atacuri se poate reface într-o formă și mai radicală.

Impact psihologic și apeluri de la Mossad

Dincolo de cifre, impactul psihologic asupra forțelor de securitate iraniene a fost puternic. Unii membri ai forțelor de ordine, pe bune, au început să doarmă în vehicule, moschei sau adăposturi improvizate. V-ați imaginat vreodată cum sună un apel de la Mossad? Într-o înregistrare obținută, un agent israelian contactează direct un comandant de poliție iranian.

„Mă auziți?” întreabă agentul în farsi. „Știm totul despre tine. Ești pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre tine.” Răspunsul comandantului este un simplu „Ok”. Agentul continuă: „Vreau să te avertizez din timp că ar trebui să fii de partea oamenilor tăi. Dacă nu vei face asta, vei avea aceeași soartă ca a liderului tău. Mă auzi?” Disperat, comandantul iranian răspunde: „Frate, jur pe Coran, nu sunt dușmanul tău. Sunt deja un om mort. Te rog, vino să ne ajuți.”

Haosul este confirmat și de civili. Un medic din cartierul Vanak a povestit cum unii membri ai forțelor de securitate „ne-au rugat să-i lăsăm să stea peste noapte în clădirea noastră. Mai mulți dormeau într-un colț de lângă scări.”

De la stadioane la puncte de control

Campania a avut un scop dublu. SUA s-au concentrat pe infrastructura militar-industrială, în timp ce Israelul a vizat structurile de control intern. Primele lovituri au fost strategice, eliminându-l pe liderul suprem Ali Khamenei la reședința sa. Ulterior, țintele au variat de la sediul unității Tharallah (responsabilă cu protecția capitalei) până la secții de poliție de cartier.

Când s-a aflat că forțele de securitate plănuiau să se adune în complexe sportive, Israelul a lovit și acele locații. Unul dintre cele mai sângeroase atacuri a avut loc pe stadionul Azadi din Teheran, unde sute de membri ai forțelor de securitate au fost uciși. Săptămâna trecută, dronele israeliene au început să opereze direct deasupra Teheranului, lovind puncte de control ale miliției Basij, uneori ghidate de informații primite de la cetățeni. Doar duminică seara, au fost lovite 11 astfel de puncte de control.

Viața de zi cu zi a fost dată peste cap. Cetățenii se plâng că nu-și mai pot recupera bunurile furate, iar afacerile se închid mai devreme, deoarece poliția nu mai poate garanta siguranța. Mulți iranieni spun însă că ar fi o sinucidere să se revolte acum, temându-se că, dacă regimul supraviețuiește, se va răzbuna crunt pe populație. Analistul Farzin Nadimi descrie situația plastic: „Văd un sistem în descompunere chiar înaintea ochilor lor.”

Dar tot el adaugă: „ar fi nevoie de mult mai multe atacuri pentru a răsturna situația.”