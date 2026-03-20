Israelul anunță uciderea a doi oficiali iranieni de rang înalt din serviciile secrete

Armata israeliană a confirmat vineri, 20 martie, asasinarea a doi oficiali iranieni de rang înalt, parte a unei campanii militare extinse ce vizează structurile de informații și securitate ale Teheranului. Cei doi oficiali eliminați sunt generalul Ismail Ahmadi, șeful Diviziei de Informații a forțelor paramilitare Basij, și Mehdi Rastami Shmastan, un comandant important din Ministerul Informațiilor.

Teheranul a fost, din nou, ținta Israelului.

Figuri cheie eliminate

Potrivit comunicatelor armatei israeliene, generalul Ismail Ahmadi juca un rol central în planificarea și executarea „atacurilor teroriste” comise de forțele Basij, dar și în consolidarea valorilor regimului de la Teheran. Miliția Basij („mobilizare” în persană) este o forță paramilitară formată din voluntari, creată în 1979 după Revoluția Islamică și integrată în Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cu atribuții de securitate internă și sprijin logistic.

În schimb, Mehdi Rastami Shmastan, ucis într-un „atac de precizie”, era considerat „o figură cheie în promovarea activităților teroriste împotriva civililor israelieni și evrei la nivel global”.

O campanie militară extinsă

Aceste două asasinate nu sunt, la drept vorbind, incidente izolate. Ele fac parte dintr-o serie de atacuri asupra liderilor iranieni, lansate de Israel și Statele Unite încă din 28 februarie, într-o campanie masivă de bombardamente. De la începutul operațiunii, armata israeliană a menționat că „zeci de comandanți ai regimului iranian au fost uciși, inclusiv oficiali din Ministerul Informațiilor”.

Iar vineri, Corpul Gărzilor Revoluționare a confirmat o altă pierdere grea: moartea purtătorului său de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naini, într-unul dintre cele mai recente atacuri aeriene americano-israeliene.

Răspunsul Teheranului nu întârzie

V-ați întrebat ce face Teheranul în tot acest timp? Ei bine, în pofida loviturilor primite la nivel de conducere politică și militară, regimul continuă să răspundă. Atacurile cu drone și rachete asupra Israelului și a intereselor americane din regiune nu au încetat.

Până la urmă, regimul nu arată semne de slăbire care să permită instaurarea unei conduceri filo-americane. Asta se întâmplă contrar dorințelor exprimate de președintele american Donald Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu (care continuă să facă apel la revolte în rândul populației iraniene).