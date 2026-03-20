Actualitate

Israelul anunță uciderea purtătorului de cuvânt al Gărzilor Revoluționare iraniene

| | 3 min citire
Israelul anunță uciderea purtătorului de cuvânt al Gărzilor Revoluționare iraniene

Generalul Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a fost ucis în urma unui atac aerian. Presa iraniană, inclusiv agenția Tasnim, atribuie loviturile Statelor Unite și Israelului, informație confirmată ulterior și de armata israeliană printr-o postare pe rețeaua X.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

E drept că, până în acest moment, detaliile complete ale operațiunii nu au fost făcute publice, iar informația nu a putut fi verificată din surse complet independente.

Propagandistul-șef al Teheranului

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au oferit și o justificare pentru țintirea lui Naeini. Potrivit acestora, generalul nu era un simplu purtător de cuvânt, ci un pion central în aparatul de propagandă al regimului iranian. El ocupa de doi ani funcția de principal responsabil de propagandă al IRGC (principala forță militară și ideologică a regimului de la Teheran).

Armata israeliană susține că acesta avea un rol activ în orchestrarea ostilităților. „În rolul său de principal responsabil de propagandă al IRGC în ultimii doi ani, el a diseminat propaganda regimului către grupările aliate din Orientul Mijlociu, cu scopul de a influența și facilita atacuri teroriste împotriva Israelului”, se arată în comunicatul transmis pe X.

O listă lungă de oficiali eliminați

Dar eliminarea lui Naeini pare să facă parte dintr-o campanie mult mai amplă. Atacurile țintite, atribuite Israelului sau unei colaborări SUA-Israel, ar fi dus deja la moartea mai multor figuri proeminente ale regimului de la Teheran. Pe această listă s-ar afla fostul lider suprem Ali Khamenei, șeful securității Ali Larijani, liderul forței paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, și chiar ministrul informațiilor, Esmail Khatib.

V-ați gândit vreodată ce efect are eliminarea succesivă a atâtor lideri?

Avertisment direct pentru noul lider suprem

Israelul nu pare să aibă de gând să se oprească aici. Într-un briefing de presă recent, purtătorul de cuvânt al IDF, Effie Defrin, a transmis un mesaj cât se poate de clar. Armata va continua să lovească orice persoană care reprezintă o amenințare pentru statul Israel, inclusiv pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Amenințarea este directă.

Defrin a fost tranșant în declarația sa de marți. „Pot spune însă un lucru: vom continua – așa cum am demonstrat – să urmărim pe oricine reprezintă o amenințare pentru statul Israel. Oricine ridică mâna împotriva noastră nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi și îl vom neutraliza”, a afirmat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Și, ca o ironie a sorții, chiar înainte de moartea sa, Ali Mohammad Naeini transmitea un mesaj de sfidare. Acesta susținea că Teheranul este în continuare perfect capabil să producă rachete, în ciuda tuturor atacurilor venite din partea Israelului și a Statelor Unite.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaHoroscop 24 septembrie 2026. Scorpion și Săgetător țin ritmul zileiRevista IoanaCum recunoști MDF-ul vopsit bine înainte să cumperi. Canturile și frezările arată calitateaNews24Alocația de plasament continuă după 18 ani pentru cei care studiază. Plățile retroactive au termen de 60 de zileDolce SportTara Moore pierde acțiunea de 20 de milioane de dolari împotriva WTA și rămâne suspendată până în 2027GetPonyUn plin de 50 de litri de motorină ajunge la 526 de lei în România, iar unul de benzină la 497 de leiBravonetSolistul Rose Tattoo Gary Anderson a murit la 79 de ani. A jucat și în „Mad Max”
Ali Mohammad Naeini Effie Defrin Iran IRGC Israel
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →