Italia a refuzat să permită unor bombardiere americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia. Aeronavele militare se îndreptau spre Orientul Mijlociu pentru operațiuni împotriva Iranului, dar au primit un răspuns negativ de la Roma, într-o mișcare ce subliniază tensiuni neașteptate.

Un refuz pe motive procedurale

La prima vedere, decizia pare pur birocratică. Potrivit informațiilor, Roma nu a acordat autorizația deoarece Statele Unite nu au solicitat în mod oficial acest lucru. Mai mult, conducerea militară italiană nu a fost consultată, așa cum prevăd tratatele privind utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei. Numărul exact al aeronavelor implicate nu a fost precizat.

Bombardierele erau deja în zbor.

Și, stai puțin, cum vine asta? Se pare că lipsa unei cereri formale a fost motivul principal invocat pentru a bloca operațiunea americană ce folosea teritoriul italian drept punct de tranzit.

Reacții politice la Roma

Guvernul de dreapta condus de premierul Giorgia Meloni a reacționat prompt, transmițând că va solicita aprobarea Parlamentului în cazul în care vor exista astfel de cereri pe viitor. Dar partidele de opoziție de centru-stânga au o poziție mult mai fermă. Acestea au cerut guvernului să blocheze complet utilizarea bazelor din Italia de către SUA, tocmai pentru a evita implicarea țării într-un război împotriva Iranului. Oare cât de adânci sunt fisurile din alianța transatlantică, dacă se ajunge la astfel de blocaje?

Spania, o decizie similară

Iar Italia nu este singură în această decizie. Recent, și Spania a anunțat că închide spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în operațiunile împotriva Iranului. E drept că o astfel de mișcare (luată de două state membre NATO) ar putea tensiona și mai mult relația dintre aliați, într-un context global deja complicat.