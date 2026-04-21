Conceptul Jetta X va fi prezentat la Salonul Auto de la Beijing și face parte din planul de lansare a patru modele electrice și hibride în China până în 2028.

Numele Jetta este asociat cu mașini compacte și accesibile, dar în China povestea a mers într-o altă direcție. Aici, Jetta nu mai este doar un model Volkswagen, ci a devenit un brand separat, cu propria identitate.

O marcă ce schimbă regulile jocului în segmentul accesibil

Grupul Volkswagen, împreună cu partenerul său local FAW, a transformat Jetta într-o sub-marcă dedicată segmentului entry-level în 2019. La început, gama se baza pe modele cu motoare pe benzină, însă lucrurile s-au schimbat rapid.

Acum, Jetta China se axează pe vehicule electrice sau hibride plug-in, dar și pe modele electrice cu range extender. Din 2026, Jetta va funcționa ca o companie independentă, ceea ce îi va permite să se adapteze mai rapid la nevoile pieței locale.

Independența îi oferă libertatea să răspundă mai bine cerințelor clienților din China. Practic, Jetta ocupă locul lăsat liber de Skoda, după ce marca cehă a fost retrasă din cauza scăderii vânzărilor.

Primele indicii despre următorul pas făcut de Jetta

Primul semn al schimbării este conceptul Jetta X, care va fi prezentat zilele acestea la Salonul Auto de la Beijing. Acest SUV electric atrage atenția printr-un design robust și modern. Volkswagen a confirmat că Jetta X este complet electric, iar noua linie de design, numită „Robust modern”, va defini viitoarele modele Jetta din China.

Designul simplu, cu linii clare și proporții compacte, sugerează o platformă dedicată vehiculelor electrice. Deocamdată, detaliile tehnice nu sunt făcute publice, însă accentul este pus pe inovație și funcționalitate.

Un interior digital care schimbă regulile

Interiorul lui Jetta X a fost gândit pentru gusturile clienților chinezi, cu un design minimalist și bazat pe ecrane tactile. Andreas Mindt, șeful designului Grupului Volkswagen, a prezentat interiorul pe LinkedIn, unde se observă un ecran central mare și un display suplimentar pentru pasager.

Acest lucru se potrivește cu ceea ce spunea Ralf Brandstaetter, CEO-ul Grupului Volkswagen China: „Vehicule conectate, cu AI în prim-plan, control vocal fără întreruperi și cockpit-uri inteligente.” În schimb, europenii preferă „Comenzi tactile, durabilitate pe termen lung și dinamică de condus.”

Chiar dacă sistemul de control se bazează pe ecrane, există și câteva butoane fizice poziționate lângă cotieră. Un detaliu aparte: nu regăsim sigla Volkswagen, ci doar emblema Jetta, subliniind statutul de brand independent.

Un plan care schimbă așteptările pe piața locală

Jetta X și viitoarele modele nu vor purta sigla Volkswagen, ci vor fi recunoscute doar ca Jetta. Această schimbare subliniază transformarea brandului într-o entitate distinctă, cu un design mai modern și mai rafinat decât modelele anterioare Jetta din China.

Era nevoie de acest pas, deoarece modelele vechi nu mai făceau față ofertei tot mai inovatoare a brandurilor locale. Competiția pe segmentul accesibil de electrice și hibride este acerbă, iar Jetta trebuie să țină ritmul rapid al pieței.

Planul Jetta este clar: primul model din noua generație va apărea la final de 2026, urmat de alte trei modele electrice sau hibride până în 2028. Toate aceste modele vor fi disponibile doar în China, pentru că Jetta operează exclusiv pe această piață.

Un viitor plin de provocări pentru Jetta în China

Chiar dacă Jetta funcționează ca marcă separată de aproape șase ani, mulți din afara Chinei nu cunosc acest lucru. Grupul Volkswagen pare decis să ducă Jetta în era electrică, într-o piață în care mașinile electrice câștigă tot mai mult teren.

Odată cu retragerea Skoda, Jetta devine marca de bază a grupului pe piața chineză. Va fi o provocare importantă, deoarece concurența pentru mașini electrice accesibile este foarte puternică. Totuși, conceptul Jetta X arată că există potențial, cel puțin la nivel de design. Rămâne de văzut dacă va reuși să se impună în fața rivalilor locali.

În următorii ani, Jetta va încerca să câștige teren pe o piață aflată într-o continuă schimbare, mizând pe inovație și adaptare la cerințele clienților chinezi. Evoluția acestei mărci va fi cu siguranță urmărită cu interes, atât de pasionații auto, cât și de concurență.