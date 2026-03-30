Kievul a prezentat oficial scuze Finlandei după ce două drone s-au prăbușit duminică în sud-estul țării, foarte aproape de granița cu Rusia. Diplomația ucraineană indică drept cauză principală sistemele de bruiaj ale armatei ruse, care ar fi deviat aparatele de la traiectoria lor inițială.

Scuze oficiale de la Kiev

Gheorghi Tihii, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, a confirmat luni demersul diplomatic. „Am prezentat deja scuzele noastre părţii finlandeze în legătură cu acest incident”, a transmis oficialul. Dar a ținut să sublinieze un aspect esențial, anume că ținta nu a fost în niciun caz teritoriul finlandez. „Nicio dronă ucraineană nu a fost îndreptată spre Finlanda”, a dat el asigurări, fără a confirma explicit că aparatele prăbușite erau ucrainene.

Cum vine asta, până la urmă? Explicația oferită de Kiev este una tehnică și legată direct de conflictul din regiune. „Cauza cea mai probabilă este o deviere provocată de sistemele de război electronic ruseşti”, a adăugat diplomatul ucrainean.

O explicație plauzibilă.

Pentru a clarifica situația, Tihii a mai menționat că dialogul cu partenerii finlandezi este deschis și transparent. „Ucraina a transmis deja toate informaţiile necesare pentru a clarifica toate circumstanţele”, a conchis el.

Ce au găsit finlandezii

Iar reacția finlandeză nu a întârziat să apară, confirmând, în mare, scenariul. Încă de duminică, premierul finlandez Petteri Orpo a afirmat că este vorba probabil de drone ucrainene implicate în atacuri asupra infrastructurilor rusești din apropierea frontierei, iar dispozitivele de bruiaj rusești ar fi putut să le deturneze.

Luni, poliția finlandeză a venit cu detalii concrete. O dronă ucraineană care s-a prăbușit duminică lângă orașul Kouvola transporta o încărcătură neexplodată (conform unei evaluări preliminare). Ulterior, aparatul de zbor a fost detonat în mod controlat de către autoritățile finlandeze, eliminând orice pericol.

Contextul atacurilor și alianța fino-ucraineană

Incidentul, deși neplăcut, are loc pe fondul unei relații solide, Finlanda fiind unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, acum mai bine de patru ani. E drept că Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă ripostele, vizând situri energetice și militare de pe teritoriul rus, ca răspuns la sutele de drone pe care Moscova le lansează aproape în fiecare noapte.

În ultimele zile, Kievul a informat că a lovit în mai multe rânduri instalații petroliere de pe coasta rusă a Golfului Finic, o zonă aflată în proximitatea geografică a locului unde s-au prăbușit dronele. În acest context tensionat, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut luni și o convorbire telefonică cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, deși președinția ucraineană nu a oferit detalii suplimentare despre discuție.