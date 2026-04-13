Rusia a reacționat oficial după înfrângerea categorică suferită de Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis luni că Moscova respectă alegerea poporului maghiar și rămâne deschisă dialogului cu noua conducere de la Budapesta, după 16 ani în care Orban a menținut relații cordiale cu liderul rus.

Pragmatism și expectativă la Moscova

Prima declarație de la Kremlin a venit pe un ton calculat, pragmatic. Oficialii ruși par să adopte o strategie de tip „așteaptă și vezi”. Dmitri Peskov a subliniat că Moscova se așteaptă la continuarea unor contacte bazate pe interese concrete, nu neapărat pe afinități politice. „Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Dar, până la urmă, ce înseamnă acest pragmatism invocat de Moscova?

Răspunsul pare să stea tot în declarațiile lui Peskov, care a adăugat o notă de prudență. „Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmplă după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară”, a declarat acesta. mingea este acum în terenul Budapestei.

Dialogul, un beneficiu pentru ambele părți

Kremlinul insistă pe ideea că o comunicare deschisă este esențială. Iar semnalele primite de la noua putere din Ungaria par să fie încurajatoare pentru Moscova, cel puțin la nivel declarativ. „Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. fireste, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a comentat Peskov.

Acesta a ținut să reitereze că Rusia respectă decizia suverană a maghiarilor.

Războiul din Ucraina, un subiect complet separat?

O întrebare firească este dacă schimbarea de la Budapesta va influența în vreun fel conflictul din Ucraina. Aici, poziția Kremlinului este tranșantă. Peskov a decuplat total alegerile din Ungaria de evoluția războiului, considerându-le două procese paralele, fără legătură directă.

„Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus purtătorul de cuvânt.

Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Miza celor 90 de miliarde de euro blocați de Orban

Dincolo de declarațiile diplomatice, există o miză financiară uriașă. Un pachet de finanțare al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027, a fost înghețat tocmai din cauza opoziției ferme a lui Viktor Orbán. Întrebat despre soarta acestor bani, Peskov a pasat responsabilitatea, afirmând că decizia va fi luată în primul rând de Bruxelles. E drept că plecarea lui Orban ar putea debloca rapid acest ajutor cheie (și deloc de neglijat) pentru Ucraina, schimbând astfel dinamica sprijinului european.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
GetPonyPrimul Volkswagen dezvoltat cu Xpeng vinde slab în China, în fața rivalilor Xiaomi și ZeekrBravonetJon Stewart își prelungește contractul la „The Daily Show” până la sfârșitul lui 2028LylaCum începi să alergi la o vârstă mai înaintată și de ce să adaugi doar câțiva kilometri pe săptămânăRevista IoanaCând durerile de burtă cer un consult. Cele 8 semne de alarmă și situațiile în care ai nevoie de urgențăNews24Poliția franceză a arestat un suspect monitorizat după incendierea primăriei din LimogesDolce SportLeBron James atacă al cincilea titlu la Philadelphia în sezonul cu numărul 24, un record NBA
Dmitri Peskov Kremlin Rusia Ungaria Viktor Orban
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →