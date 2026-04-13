Rusia a reacționat oficial după înfrângerea categorică suferită de Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis luni că Moscova respectă alegerea poporului maghiar și rămâne deschisă dialogului cu noua conducere de la Budapesta, după 16 ani în care Orban a menținut relații cordiale cu liderul rus.

Pragmatism și expectativă la Moscova

Prima declarație de la Kremlin a venit pe un ton calculat, pragmatic. Oficialii ruși par să adopte o strategie de tip „așteaptă și vezi”. Dmitri Peskov a subliniat că Moscova se așteaptă la continuarea unor contacte bazate pe interese concrete, nu neapărat pe afinități politice. „Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Dar, până la urmă, ce înseamnă acest pragmatism invocat de Moscova?

Răspunsul pare să stea tot în declarațiile lui Peskov, care a adăugat o notă de prudență. „Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmplă după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară”, a declarat acesta. mingea este acum în terenul Budapestei.

Dialogul, un beneficiu pentru ambele părți

Kremlinul insistă pe ideea că o comunicare deschisă este esențială. Iar semnalele primite de la noua putere din Ungaria par să fie încurajatoare pentru Moscova, cel puțin la nivel declarativ. „Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. fireste, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a comentat Peskov.

Acesta a ținut să reitereze că Rusia respectă decizia suverană a maghiarilor.

Războiul din Ucraina, un subiect complet separat?

O întrebare firească este dacă schimbarea de la Budapesta va influența în vreun fel conflictul din Ucraina. Aici, poziția Kremlinului este tranșantă. Peskov a decuplat total alegerile din Ungaria de evoluția războiului, considerându-le două procese paralele, fără legătură directă.

„Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus purtătorul de cuvânt.

Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Miza celor 90 de miliarde de euro blocați de Orban

Dincolo de declarațiile diplomatice, există o miză financiară uriașă. Un pachet de finanțare al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027, a fost înghețat tocmai din cauza opoziției ferme a lui Viktor Orbán. Întrebat despre soarta acestor bani, Peskov a pasat responsabilitatea, afirmând că decizia va fi luată în primul rând de Bruxelles. E drept că plecarea lui Orban ar putea debloca rapid acest ajutor cheie (și deloc de neglijat) pentru Ucraina, schimbând astfel dinamica sprijinului european.