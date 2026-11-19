Motorina costa mai mult decât benzina în seara de 19 noiembrie 2026, deși ambele se ieftiniseră de la începutul lunii. Prețurile medii afișate de PretCarburant.ro erau de 10,61 lei pe litru la motorină și 9,20 lei la benzina 95, o diferență de 70,50 lei la o alimentare cu 50 de litri.

Prețurile au fost colectate la ora 20:24 din 1.376 de stații. La acele medii, 50 de litri de benzină costau 460 de lei, iar 50 de litri de motorină, 530,50 lei. Suma plătită la pompă depinde de prețul stației alese.

Cât s-au ieftinit carburanții în noiembrie

Potrivit prețurilor prezentate de Observator News, la 19 noiembrie, un litru de benzină costa cu aproape un leu mai puțin decât la începutul lunii. Publicația a estimat un plin de benzină cu aproape 50 de lei mai ieftin și un plin de motorină cu 17 lei mai ieftin decât la începutul lunii. Aceste sume descriu scăderea prețurilor, nu diferența dintre costul actual al celor două alimentări.

Și în ziua de 19 noiembrie ritmul a fost diferit: benzina s-a ieftinit cu până la 9 bani pe litru față de ziua precedentă, iar motorina cu 5 bani, potrivit aceleiași publicații. Într-o verificare făcută mai devreme în acea zi, aceasta a indicat prețuri între 9,24 și 9,30 lei pe litru la benzina standard și între 10,62 și 10,68 lei la motorina standard. Sunt prețuri consemnate la stații, nu mediile colectate seara.

În tabelul pe orașe al PretCarburant.ro, cele mai mici prețuri afișate în Arad și Timișoara erau de 9,13 lei pe litru la benzină și 10,53 lei la motorină. Pentru București, Constanța și Cluj-Napoca, valorile afișate erau de 9,15 lei și, respectiv, 10,56 lei pe litru. Perechile de prețuri pe oraș nu identifică o anumită stație, astfel că diferența pentru o alimentare se calculează după tarifele pompei folosite.

De ce motorina rămâne mai scumpă

Adi Vintilă, expert în energie, explică diferența prin faptul că România produce benzină suficientă pentru consumul intern și exportă o parte, dar importă motorină. Datele Institutului Național de Statistică arată dependența de importuri pentru petrol în ansamblu: în primele opt luni din 2026, importurile de țiței au fost de 4.492,4 mii de tone echivalent petrol, față de o producție internă de 1.553,0 mii de tone echivalent petrol. Au fost importate și 2.718,3 mii de tone echivalent petrol de produse petroliere; cifra nu arată separat cât a fost motorină.

Petrolul era cu 23% mai ieftin decât la începutul lunii, potrivit Observator News. Scăderea nu se regăsește în aceeași proporție și în același timp în prețul de la pompă, a explicat Vintilă. Prețul carburanților cuprinde și taxele: publicația a estimat TVA și acciza la aproape 5 lei pe litru de benzină și la circa 4 lei pe litru de motorină.

Pentru motorina standard, Ordonanța de urgență nr. 24/2026 a redus temporar acciza de la 2.804,29 la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri, pentru perioada de criză prevăzută de act. Diferența este de 30 de bani pe litru la acciză, nu o reducere automată de 30 de bani la fiecare pompă.

Ce urmează pentru prețul de la pompă

Claudiu Cazacu, expert în piețe financiare, a apreciat că săptămâna următoare ar putea fi favorabilă șoferilor, dar că ulterior pot apărea noi schimbări de preț. Aceasta este o prognoză, nu o scumpire decisă. Următorul eveniment anunțat pentru piața petrolului este reuniunea programată pentru 29 noiembrie 2026 a grupului de țări producătoare OPEC+.