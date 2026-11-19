Rafinăria Petrotel din Ploiești, controlată indirect de Lukoil, pregătește repornirea după mai mult de un an de oprire, iar Profit.ro relatează că există contracte pentru descărcarea și transportul țițeiului din import. Pentru șoferi, reluarea ar putea însemna mai mulți carburanți produși în țară, dar nu anunță o ieftinire la pompă.

Rafinăria a stat oprită din octombrie 2025. Lipsa producției sale a fost acoperită prin importuri. Revenirea depinde acum de sosirea țițeiului, de transportul lui până la Ploiești și de repornirea treptată a instalațiilor.

Administratorul special al Petrotel, Eugene Maniakhine, anunțase primele livrări de benzină, motorină, gaz petrolier lichefiat și păcură pentru 17 noiembrie 2026. Data era condiționată de transportul țițeiului până la rafinărie; știrea din 19 noiembrie descrie unitatea ca pregătită de repornire, nu ca furnizând deja carburanți.

Primul transport de țiței era așteptat până pe 20 noiembrie

Petrotel a contractat țiței din Kazahstan și a anunțat Ministerul Energiei că primul transport urma să ajungă în portul Constanța până la 20 noiembrie 2026. După descărcare, materia primă trebuie transportată la Ploiești înainte ca rafinăria să poată livra carburanți din acest țiței.

Inginerul-șef Dan Dănulescu a anunțat la 13 noiembrie că centrala termică a rafinăriei fusese repornită, ca prim pas. Repornirea completă este pregătită în etape, nu prin trecerea imediată la producția maximă.

Repornirea nu înseamnă automat benzină și motorină mai ieftine

Înainte de oprire, Petrotel asigura aproximativ 21% din producția națională de carburanți, potrivit informațiilor publicate la 13 noiembrie despre pregătirile de repornire. Procentul descrie situația de dinainte, nu cantitatea care va ajunge la șoferi după reluarea activității.

Autorizația de mediu datată 2015 indică o capacitate de prelucrare de 2,4 milioane de tone de țiței pe an. Aceasta este capacitatea instalației, nu o producție anunțată pentru 2026. Nu a fost anunțat nici cât din viitoarea producție va fi vândut în România.

O eventuală schimbare a aprovizionării depinde de cantitățile produse și livrate după repornire. Aceste date nu stabilesc o scădere a prețului la pompă și nici o dată de la care șoferii ar plăti mai puțin.

Reluarea are loc sub restricțiile impuse grupului Lukoil

Petrotel s-a oprit inițial pentru revizie în octombrie 2025, iar sancțiunile împotriva grupului Lukoil au prelungit oprirea. Unitatea a intrat sub supravegherea extinsă a statului român în februarie 2026. Compania este în insolvență din 26 august 2026, potrivit informației publicate de Petrotel despre hotărârea Tribunalului Prahova.

Petrotel susține că țițeiul contractat și banii folosiți pentru operațiune respectă sancțiunile Uniunii Europene, ale Statelor Unite și ale Regatului Unit. Potrivit companiei, fondurile nu provin din Rusia și nu ajung acolo.

Administratorul special a spus că reluarea se bazează pe o permisiune a autorității americane care aplică sancțiunile, valabilă până la 21 noiembrie 2026. Acesta este următorul termen anunțat pentru operațiunea de repornire.