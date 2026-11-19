Un șofer din București care plătise 2.014 lei pentru asigurarea auto obligatorie (RCA) a achitat cu peste 1.000 de lei mai mult după o tamponare, într-un caz prezentat de Observator News la 19 noiembrie 2026. O daună plătită din vina șoferului poate scumpi polița la reînnoire, dar prețul depinde și de tariful asigurătorului.

Polița nouă din acest caz a costat peste 3.014 lei. Publicația a prezentat și un al doilea șofer căruia RCA i-a crescut cu peste 800 de lei. Aceste sume nu reprezintă o penalizare fixă pentru orice accident.

Diferența dintre prețul vechi și cel nou nu arată singură cât se datorează daunei. O comparație corectă cere polițe cu aceeași durată și aceleași condiții, iar tariful asigurătorului se poate schimba între două reînnoiri.

Când scumpește o tamponare polița RCA

Potrivit Normei ASF nr. 20/2017, penalizarea se aplică pentru fiecare accident cu despăgubire plătită în anul calendaristic anterior începerii noii polițe, dacă șoferul a avut răspundere totală sau parțială. Data plății despăgubirii, nu doar data tamponării, stabilește anul în care dauna intră în calcul.

Pentru fiecare astfel de accident, șoferul coboară cu două trepte în sistemul de reduceri și penalizări numit bonus-malus. De exemplu, clasa B0 înseamnă 100% din tariful de pornire al asigurătorului, iar M2 înseamnă 120% din același tarif. La capetele sistemului, B8 înseamnă 50%, iar M8 înseamnă 180%.

Pentru persoanele fizice, aceeași clasă bonus-malus se aplică tuturor vehiculelor deținute. Un accident ușor nu atrage prin el însuși penalizarea: trebuie să existe o despăgubire plătită și răspunderea șoferului.

De ce scumpirea nu este aceeași pentru toți

Reducerea sau penalizarea se aplică tarifului pe care asigurătorul îl are când încheie noul contract, nu prețului plătit pentru polița veche. Norma permite și folosirea unor corecții legate de istoricul șoferului. Brokerul RCA George Zaharescu a explicat pentru Observator News că asigurătorii iau în calcul și zona, vechimea, combustibilul și marca mașinii.

Prin urmare, creșterea de peste 1.000 de lei din cazul prezentat nu poate fi împărțită precis între penalizarea pentru daună și schimbarea tarifului. O ofertă de la alt asigurător poate avea alt preț chiar dacă șoferul are aceeași clasă bonus-malus.

Cum poate verifica șoferul penalizarea

Șoferul solicită asigurătorului sau Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România certificatul privind daunele. Documentul trebuie emis în cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii.

În certificat verifică perioada poliței, clasa bonus-malus, data accidentului și data la care asigurătorul a plătit despăgubirea.

Dacă nu este de acord cu încadrarea, cere asigurătorului explicația și corectarea datelor. Poate cere revizuirea dosarului, iar apoi poate trimite o petiție la ASF, potrivit ghidului autorității pentru RCA.

Înainte de reînnoire, compară ofertele asigurătorilor pentru aceeași durată și aceleași condiții, nu doar cu prețul poliței de anul trecut.

Când poate fi returnată despăgubirea

Unele contracte permit șoferului să returneze asigurătorului despăgubirea plătită, pentru a păstra clasa fără penalizarea acelei daune. Opțiunea depinde de clauza din contract. Observator News indică un termen de un an de la plata despăgubirii pentru această procedură, termen care trebuie verificat în contractul șoferului.

Șoferul poate cere asigurătorului suma exactă de returnat și o poate compara cu scumpirea RCA pe care ar urma să o suporte. Dacă despăgubirea de returnat este mai mare decât costul suplimentar estimat al poliței, plata ei nu îi reduce cheltuiala.