Louis Theroux avertizează că misoginii online sunt noii idoli ai adolescenților

Cunoscutul jurnalist Louis Theroux trage un semnal de alarmă cu privire la o subcultură online în plină expansiune, formată din misogini și promotori ai teoriilor conspirației, care au devenit noile celebrități pentru adolescenți. În cel mai recent documentar al său, Theroux explorează o lume în care femeile sunt considerate cetățeni de rang secund, iar în apa de la robinet s-ar afla substanțe menite să transforme populația.

Documentarul „Louis Theroux: Inside The Manosphere”, disponibil pe Netflix, analizează modul în care aceste viziuni toxice au fost normalizate în rândul tinerilor. Potrivit unei analize Thesun, Theroux arată cum influenceri precum Andrew Tate sau HSTikkyTokky au ajuns să fie considerați adevărate staruri pop de către băieți de 13, 14 sau 15 ani.

„Acesta este Blue Peter-ul lor”

Într-o intervenție la podcastul Dish, Louis Theroux, în vârstă de 55 de ani și tată a trei copii, a explicat clivajul dintre generații. „Avem două lumi – o lume normală în care trăim în mare parte, unde ascultăm radioul sau orice altceva, sau ne uităm la televizor, și apoi tinerii, care sunt creaturi ale internetului și ale culturii internetului, pentru care HSTikkyTokky sau Andrew Tate sunt acolo”, a declarat jurnalistul. El a făcut o comparație surprinzătoare cu o celebră emisiune britanică pentru copii: „Oricât de ciudat ar fi să spun asta, acesta este Blue Peter-ul lor, pentru că sunt copii de 13, 14, 15 ani care se uită, iar acestea sunt celebritățile lor”.

Theroux descrie aceste personaje drept „figuri troglodite” cu o „mentalitate medievală”. „De genul, «Femeile nu ar trebui să voteze. Femeile sunt proaste» este ceva ce spun ei. Dar, de fapt, pentru băieții adolescenți din vestul Europei, din America, aceștia sunt, într-un fel, starurile lor pop”, a adăugat el.

Cazul HSTikkyTokky: Contradicții și amenințări

Unul dintre personajele centrale ale documentarului este britanicul Harrison Sullivan, cunoscut online ca HSTikkyTokky. La 24 de ani, educat la o școală privată, el deține o agenție care manageriază modele pe OnlyFans. Cu toate acestea, Sullivan afișează o atitudine contradictorie. „Dacă sunt de acord cu asta? Nu. Aș profita de pe urma ei? Da. Sunt un om de afaceri, nu o fac de distracție”, mărturisește el, adăugând că și-ar renega fiica dacă ar activa pe platformă: „Nu este ceva în care ar fi implicată fiica mea. Dacă ar face așa ceva, este dezgustător”. Viziunile sale radicale se extind și asupra altor subiecte: „Ar fi la fel dacă fiul meu ar recunoaște că este gay. Nu fiul meu”.

După ce Theroux l-a confruntat cu privire la opiniile sale, Sullivan a reacționat violent online. „Dacă vrei să mă numești proxenet, escroc, rasist, homofob, sunt toate acestea, Theroux. Și ce ai de gând să faci în privința asta, găozarule? Nimic! Mă doare-n c**!”, a postat el. Într-un contrast puternic, documentarul îl surprinde pe Sullivan certat de mama sa chiar înainte de interviu: „Nu mă face de rușine, nu fi nepoliticos și nu mă expune – nu așa te-am crescut, înțeles? Pentru că asta se reflectă asupra mea”.

Filozofia din Miami: Femeile au valoare inerentă, bărbații trebuie să o creeze

În Miami, Theroux îl întâlnește pe Justin Waller, un om de afaceri cu un milion de urmăritori pe Instagram. Waller, partener cu frații Tate în platforma online „The Real World”, promovează ideea că bărbații trebuie să fie furnizori masculini și musculoși. El susține că se află într-o relație monogamă unilaterală. „Femeile nu vor să se culce cu alți bărbați atunci când iubesc un bărbat. Mama copiilor mei, femeia cu care sunt, nu vorbește cu alți bărbați”, afirmă Waller.

El crede că femeile au un avantaj de la naștere. „Cred că femeile se nasc cu valoare datorită frumuseții lor”, spune el. „O femeie poate fi uimitor de frumoasă la 20 de ani și poate fi invitată să se plimbe cu mașina, să urce pe o barcă sau să zboare la Miami, pentru că este frumusețe pură”. În schimb, un bărbat trebuie să lupte pentru a deveni relevant: „Nimeni nu-l va invita într-o excursie la Miami, nimeni nu-i va plăti zborul. El trebuie să creeze valoare în lume. Trebuie să fie valoros pentru alți bărbați, altfel nimănui nu-i pasă”.

De la pseudoștiință la conspirații satanice

Documentarul prezintă și figuri mai extreme. Myron Gaines, gazda podcastului „Fresh & Fit”, susține că femeile nu ar trebui să voteze și umilește invitatele din emisiune. El promovează o teorie pseudoștiințifică dintr-un videoclip: „Studiile arată că femeile absorb ADN-ul fiecărui bărbat cu care au fost prin intermediul spermei… v-ați întrebat vreodată de ce unii copii seamănă cu un fost iubit mai degrabă decât cu tatăl lor? Acesta este de obicei motivul”.

Cel mai conspirator dintre toți pare a fi Sneako (Nicolas Kenn De Balinthazy). El susține că puteri oculte încearcă să controleze societatea. „Încearcă să te facă gay. Încearcă să scape de masculinitate… Pun în apa de la robinet substanțe care te fac trans”, declară el. Sneako vede simboluri satanice peste tot, cum ar fi gestul acoperirii unui ochi. „Îl știi pe Sam Smith? E un tip britanic… a devenit transgender și acum nu doar că promovează LGBT, ci se închină direct Diavolului”, mai spune el.

Louis Theroux concluzionează că atractivitatea acestei mișcări se bazează pe vulnerabilitate. „Cred că există mulți bărbați singuri, iar acum există o întreagă industrie dedicată lor”, explică jurnalistul. „Cred că mulți băieți și bărbați sunt rătăciți și, când văd răspunsuri simple, când văd un tip musculos care pare foarte bogat, spunându-le că nu e vina lor și iată cine e de vină, atunci asta este extrem de atrăgător, poate mai ales când ai doar 15, 16, 17 ani”.