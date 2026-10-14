Concediul medical acordat după un accident de muncă sau o boală profesională se plătește, ca regulă, cu 80% din media veniturilor salariale brute realizate la angajator în ultimele 6 luni. În urgențele medico-chirurgicale, procentul urcă la 100%, iar pentru anumite arsuri grave indemnizația rămâne la 100% pe toată perioada tratamentului și a recuperării, până la vindecare.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale și este garantată de stat, potrivit cnpp.ro. Casa Națională de Pensii Publice arată pe pagina oficială a Pensii Publice că baza de calcul se face din media veniturilor brute din salarii sau asimilate salariilor realizate lunar la angajator în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, fără veniturile obținute simultan la alți angajatori.

Indemnizația standard pornește de la 80% și urcă la 100% în cazurile speciale

Pentru incapacitatea temporară de muncă apărută după un accident de muncă sau o boală profesională, indemnizația se calculează la 80% din media veniturilor salariale brute înregistrate în cele 6 luni de dinaintea manifestării riscului.

În cazul urgențelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizației este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

Tot la 100% se acordă indemnizația și pentru asigurații înregistrați cu accident de muncă care au suferit arsuri de gradul IIB-III localizate pe față, scalp, mâini, picioare, organe genitale, perineu sau articulații mari, precum și arsuri de gradul III cu alte localizări care afectează cel puțin 10% din suprafața corporală. În aceste situații, plata se face pe toată perioada de tratament, inclusiv pentru recuperare, până la vindecare.

În calcul intră doar veniturile de la angajatorul unde se acordă concediul

Pentru indemnizația de incapacitate temporară, pentru reducerea timpului de muncă ori pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, baza de calcul este media veniturilor brute din salarii sau a celor asimilate salariilor încasate la angajator în cele 6 luni dinaintea lunii pentru care se emite certificatul medical. Ce se câștigă la alți angajatori nu se include în această medie.

Digi24 arată că, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mic de 6 luni, baza de calcul este media câștigurilor brute realizate lunar în lunile lucrate. Dacă perioada este mai scurtă de o lună, reperul devine câștigul lunar brut din prima lună de activitate.

Dacă persoana lucrează simultan la mai mulți angajatori, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se achită o singură dată.

Formula de calcul pornește de la media zilnică și de la zilele lucrătoare din certificat

Calculul se face prin înmulțirea mediei zilnice a bazei de calcul cu procentul aplicabil, 80% sau 100%, și cu numărul de zile lucrătoare înscrise în certificatul de concediu medical. La stabilirea zilelor plătite se ține cont de sărbătorile legale nelucrătoare și de programul de lucru din contractele colective de muncă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează regula de rotunjire prin: „Cuantumul indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale va fi întregit la leu, fără subdiviziuni (sumele rezultate se rotunjesc la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv, iar fracțiunile de până la 49 de bani inclusiv se neglijează)”.

Regula de rotunjire rămâne aceeași și în cazul indemnizațiilor plătite pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă.

Exemplul de calcul duce la 1.905 lei brut pentru 10 zile lucrătoare

Un calcul orientativ din exemplul publicat de Digi24 arată cum se ajunge la sumă. Pentru un salariu brut de 5.000 lei realizat constant timp de 6 luni la același angajator, veniturile cumulate sunt de 30.000 lei. Dacă în cele 6 luni au existat 126 zile lucrate, media zilnică a bazei de calcul este de 238,0952 lei.

La un certificat medical pentru 10 zile lucrătoare și la procentul standard de 80%, indemnizația rezultă astfel: 238,0952 lei înmulțit cu 80% și cu 10 zile. Suma brută ajunge la 1.904,7616 lei, iar după rotunjirea finală cuantumul este de 1.905 lei, înainte de eventualele rețineri legale.

Angajatorul plătește primele 3 zile, iar din a 4-a zi banii vin din bugetul asigurărilor sociale de stat

Indemnizațiile sunt calculate și plătite de angajatori. În cazul incapacității temporare de muncă, primele 3 zile de incapacitate sunt suportate de angajator.

Începând cu ziua a 4-a, indemnizația este plătită din fondurile alocate pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Angajatorul recuperează ulterior aceste sume de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative. Recuperarea se poate face numai după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau după declararea bolii profesionale. Certificatul medical completat ori modificat cu codurile corespunzătoare este document justificativ de plată.

Digi24 precizează că sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente cazurilor confirmate de accidente de muncă sau boli profesionale se recuperează de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.

Perioada standard de plată este de 183 de zile și poate fi prelungită cu încă 90 de zile

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se poate acorda, în mod obișnuit, pentru cel mult 183 de zile într-un interval de un an, socotit de la prima zi de concediu medical.

Concediul medical poate fi prelungit peste 183 de zile cu cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele recuperării. Prelungirea se face la propunerea medicului specialist, iar continuarea este decisă de medicul asigurătorului.

Pentru arsurile care intră în condițiile speciale prevăzute de lege, indemnizația se acordă pe întreaga perioadă de tratament și recuperare, prin excepție de la aceste limite generale.

Programul redus și mutarea temporară pe alt post au același plafon de 25%

Asiguratul care a trecut printr-un accident de muncă sau printr-o boală profesională poate solicita reducerea timpului normal de lucru cu o pătrime. Acest tip de indemnizație se acordă la recomandarea medicului curant și cu avizul medicului expert din cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, pentru maximum 90 de zile într-un an calendaristic, într-una sau în mai multe etape.

Cuantumul indemnizației pentru reducerea timpului de muncă este diferența dintre media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni și venitul brut realizat după reducerea timpului normal de muncă, fără a depăși 25% din baza de calcul.

Persoana care nu își mai poate desfășura activitatea la locul de muncă anterior poate beneficia, la cerere, de trecerea temporară în alt loc de muncă. Indemnizația se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert din cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, într-una sau în mai multe etape. Plafonul este de 25% din baza de calcul.

Recalificarea se plătește cu 70% din salariul de bază brut avut la data accidentului

Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale poate primi, la cerere, o indemnizație pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesională.

Indemnizația se acordă lunar și reprezintă 70% din salariul de bază brut avut la data accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

Plata acestui tip de sprijin este condiționată de două filtre. Persoana asigurată nu trebuie să primească, în același timp, indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă sau pensie de invaliditate gradul III. În plus, trebuie să respecte dispozițiile asigurătorului privind instituția la care urmează cursul, programul de instruire și modalitatea de absolvire.