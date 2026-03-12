Luka Doncic se desparte de logodnică. Starul se luptă pentru custodia celor două fiice

Baschetbalistul sloven Luka Doncic și logodnica sa, Anamaria Goltes, și-au anulat logodna și se află acum în plin conflict juridic. Cei doi se luptă pentru custodia celor două fiice, Gabriela și Olivia, după o despărțire tensionată.

Potrivit presei americane, citată de Adevărul, starul echipei Los Angeles Lakers încearcă să le aducă pe fete în Los Angeles, unde locuiește pe parcursul sezonului competițional. Această dorință a sa a stat la baza disputei cu fosta parteneră.

Ce a declanșat ruptura dintre cei doi

Relația dintre Luka Doncic și Anamaria Goltes a început în 2016 și a culminat cu o cerere în căsătorie în iulie 2023. Prima lor fiică, Gabriela, s-a născut în Los Angeles în noiembrie același an. A doua fiică, Olivia, a venit pe lume în Slovenia, în decembrie anul trecut.

Conflictul a izbucnit, conform ESPN, când Doncic și-a exprimat dorința de a o aduce pe Gabriela în Statele Unite. În urma unei certe, Anamaria Goltes ar fi sunat la Poliție, însă raportul întocmit de autorități nu a constatat nicio neregulă.

Doncic: „Voi lupta mereu să fiu alături de ele”

Într-o declarație oficială transmisă către ESPN și The Athletic, baschetbalistul și-a explicat decizia și a subliniat devotamentul pentru fiicele sale. El a confirmat că a pus capăt logodnei din cauza imposibilității de a avea fetele alături de el în SUA.

„Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și am făcut tot ce am putut să le am cu mine în Statele Unite în timpul sezonului, dar nu a fost posibil, așa că am luat recent dificila decizie de a pune capăt logodnei mele. Tot ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu să fiu alături de ele și să le ofer cea mai bună viață posibilă”, a spus sportivul sloven.

Acuzații de neplată a pensiei alimentare

Disputa a escaladat și pe plan financiar. Publicația TMZ a relatat marți că Anamaria Goltes a depus o petiție pentru pensie alimentară. Conform documentelor, ea susține că slovenul nu ar fi plătit niciodată sprijinul financiar pentru copii. În acest context, Luka Doncic se pregătește să lupte în instanță pentru a obține custodia fetelor.

Sursa: Adevarul