Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat dur în cazul morții Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui raionului Hîncești, Dumitru Vartic. Lidera de la Chișinău a calificat tragedia drept un eșec al filialei locale a partidului de guvernământ, PAS, și a dat asigurări că ancheta se va desfășura conform legii, fără mușamalizări.

Un eșec al întregii comunități

Maia Sandu a vorbit fără ocolișuri despre responsabilitatea colectivă în acest caz tragic. Președinta consideră că semnalele de alarmă au fost, cel mai probabil, ignorate de cei din jur. „Este o mare nenorocire. Această femeie nu a fost ajutată de nimeni. Este un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut despre situație”, a declarat Sandu.

Dar vina nu se oprește la partid. Șefa statului a extins responsabilitatea la nivelul întregii comunități locale. „Este, si, un eșec al comunității din Hîncești și aici mă refer la cunoscuți, colegi de la locul de muncă, prieteni. A existat o comunitate în care femeia a trăit, iar faptul că nimeni din această comunitate nu a văzut îmi este greu de crezut. Cel mai probabil, nu s-a dorit să se vadă”, a punctat ea.

O altă problemă gravă a fost semnalată la spitalul unde victima ajunsese anterior. „si, este gravă situația de la spital, unde administrația nu a raportat prima tentativă de suicid, chiar dacă fosta conducere susține acum că a făcut acest lucru la solicitarea Ludmilei, pentru a nu-i afecta locul de muncă. Totuși, legea este lege și trebuie respectată”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Ancheta, mutată la Chișinău

Pe fondul suspiciunilor că statutul politic al soțului ar putea influența ancheta, dosarul penal a fost preluat de procurorii din Chișinău. Dumitru Vartic, fost membru PAS și vicepreședinte al raionului Hîncești, are acum calitatea de suspect. V-ați gândit vreodată cum funcționează justiția când un om al puterii e implicat? Ei bine, Maia Sandu promite transparență totală.

„Vă spun cu toată responsabilitatea că atât eu, cât și colegii mei ne dorim să se facă lumină în acest caz și să se facă dreptate. În toate cazurile de violență în familie din ultima perioadă, am insistat și, din cele cunoscute, anchetele s-au desfășurat corect și au fost duse până la capăt”, a explicat președinta Republicii Moldova.

Contactată pentru detalii, Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), a refuzat să ofere amănunte, menționând că instituția va reveni „cu actualizări la finalizarea investigațiilor”.

Misterul celor două scrisori de adio

Lucrurile se complică și mai mult din cauza unor scrisori de adio. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a precizat că soțul victimei, Dumitru Vartic, a prezentat o scrisoare, dar că aceasta nu este autentică și a fost făcută publică pe rețelele de socializare. Până la urmă, cum stau lucrurile?

Poliția încearcă să facă lumină. „Ambele documente atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului fac parte din materialele dosarului. În acest sens, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor relevante”, au transmis reprezentanții IGP.

Numai că Dumitru Vartic susține altceva pe pagina sa de Facebook: „În condițiile în care acest document a devenit public, confirm că scrisoarea a fost scrisă de soția mea și se regăsește anexată la materialele dosarului penal.precizez că nu cunosc cine a făcut public acest document”. Acesta își reiterează nevinovăția, spunând că „adevărul urmează să fie stabilit exclusiv de instituțiile competente”.

Ce spune medicina legală

Ludmila Vartic a fost găsită fără suflare pe 3 martie, după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău. Conform ministrului Sănătății, Emil Ceban, expertiza medico-legală a stabilit cauza decesului. „Certificatul de deces a fost eliberat de medicina legală personal soțului, care a venit cu buletinul său și cu buletinul decedatei. Cauza decesului este căderea de la înălțime, fără alte urme de violență”, a spus ministrul.

Același oficial a confirmat că Ludmila Vartic a avut o tentativă de suicid anterioară (în toamna anului trecut), fiind internată la Spitalul Raional Hîncești. Faptul că unitatea medicală nu a informat atunci organele de drept a dus la demisia recentă a șefului spitalului.

Iar președinta Sandu a încheiat cu un apel direct către victimele violenței domestice: „Rugămintea și sfatul meu insistent sunt: cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale sau în APL, adresați-vă instituțiilor naționale. Dacă nu aveți încredere în stat, apelați la organizațiile neguvernamentale… în această țară se va găsi cu siguranță un om dispus să vă ajute. Este important să cereți acest ajutor”.

În urma acestui caz tragic, Dumitru Vartic a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.