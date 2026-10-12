Banca Națională a României (BNR) a cotat luni, 12 octombrie 2026, euro la 5,3373 lei, în scădere față de ședința precedentă, și dolarul american la 4,7714 lei, în creștere. Valorile sunt cursuri de referință, nu neapărat cursurile la care se pot schimba efectiv banii la bănci sau la casele de schimb valutar.

Față de vineri, 9 octombrie, când moneda europeană era cotată la 5,3414 lei, reculul euro a fost de 0,0041 lei, potrivit Adevărul.ro. Dolarul a înregistrat o creștere de 0,0102 lei față de nivelul de 4,7612 lei din ședința de vineri.

Lira sterlină se apreciază, iar francul elvețian scade

Pentru celelalte trei valute, comparația dintre cotațiile de vineri, 9 octombrie, și cele de luni, 12 octombrie, arată evoluții diferite:

Francul elvețian a coborât de la 5,7280 lei la 5,7273 lei pentru un franc, cu o scădere de 0,0007 lei.

Lira sterlină a urcat de la 6,3029 lei la 6,3160 lei pentru o liră, înregistrând o apreciere de 0,0131 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a scăzut de la 1,4642 lei la 1,4611 lei. Variația a fost de 0,0031 lei pentru această cantitate de monedă.

Privită dinspre leu, mișcarea dintre vineri, 9 octombrie, și luni, 12 octombrie, se citește invers: moneda națională a câștigat teren față de euro și francul elvețian, dar a pierdut peste un ban în raport cu dolarul american.

Euro rămâne sub maximul înregistrat la 6 octombrie

În intervalul 3 aprilie-12 octombrie 2026, cea mai ridicată cotație a monedei europene a fost de 5,3527 lei, înregistrată la 6 octombrie 2026. Minimul aceleiași perioade a fost de 5,0914 lei, atins la 15 aprilie 2026.

Luni a fost a treia ședință consecutivă de depreciere a euro față de leu, potrivit Gândul. Gramul de aur a fost cotat la 639,8793 lei, față de 640,8929 lei în ședința precedentă, o scădere de 1,0136 lei.

Cursul de referință nu obligă băncile să îl folosească în tranzacții

Cotațiile sunt calculate pe baza cursurilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. BNR le publică în fiecare zi bancară, de regulă în jurul orei 13:00.

Lista cotațiilor valutare și ale aurului nu implică obligativitatea utilizării acestor valori în tranzacțiile efective de schimb valutar și în înregistrările contabile.