Economiștii Robert E. Hall și Michael Woodford au primit Nobelul pentru Economie din 2026, a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe luni după-amiaza, 12 octombrie, cu motivația: „pentru fundamentele microeconomice ale stabilizării macroeconomice”.

Denumirea oficială a distincției este Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. Acesta a fost ultimul premiu decernat în sezonul Nobel din 2026, potrivit HotNews.

Cercetările despre inovație au fost premiate în anul precedent

În 2025, laureații au fost Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, motivația acordării premiului fiind: „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație”.

Cu un an înainte, în 2024, Simon Johnson, James Robinson și Daron Acemoglu au fost recompensați pentru studii despre relația dintre colonizare și înființarea instituțiilor publice. Cercetările lor explicau de ce unele țări au rămas blocate în sărăcie timp de decenii.

Acemoglu era considerat de mulți ani un favorit la această distincție și se număra printre cei mai citați economiști din lume.

Distincția pentru economie a fost acordată prima dată în 1969

Premiul pentru Economie este singurul dintre Premiile Nobel care nu a fost prevăzut în testamentul inventatorului suedez Alfred Nobel. A fost instituit mult mai târziu decât celelalte distincții.

Primii laureați, în 1969, au fost norvegianul Ragnar Frisch și olandezul Jan Tinbergen, recompensați pentru lucrările lor de modelare economică dinamică. Nikolaas, fratele lui Tinbergen, a câștigat la rândul său Premiul Nobel pentru Medicină în 1973.

Printre laureații cunoscuți publicului larg se numără Ben Bernanke, fostul președinte al Rezervei Federale a SUA, precum și Paul Krugman și Milton Friedman.

Celelalte cinci premii au fost anunțate săptămâna trecută

Sezonul Nobel din acest an a început cu premiul pentru Fiziologie sau Medicină. Distincțiile au fost acordate în următoarea ordine:

Luni, cercetătorii Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au primit premiul pentru Fiziologie sau Medicină, cu motivația: „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Marți, cercetătorul Francis Halzen a primit premiul pentru Fizică, cu motivația: „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”. Acordarea distincției lui Halzen a marcat o premieră din 1992 încoace.

Miercuri, cercetătorii Henri B. Kagan și Kenso Soai au primit premiul pentru Chimie, cu motivația: „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

Joi, scriitoarea canadiană Anne Carson a primit premiul pentru Literatură, cu motivația: „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

Vineri, jurista și judecătoarea sud-africană Navanethem Pillay, cunoscută ca Navi Pillay, a primit premiul pentru Pace, cu motivația: „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.