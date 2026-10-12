Deschiderea contului unei firme sau semnarea unui contract se poate amâna dacă certificatul constatator este prea vechi ori arată un sediu sau un mandat de administrator expirat. Băncile cer, de regulă, documente emise în ultimele 30 de zile, dar cerința trebuie verificată pentru operațiunea programată.

Certificatul constatator este emis de Registrul Comerțului și confirmă datele societății la momentul eliberării: identitatea firmei, conducerea, deținătorii și starea acesteia. Nu este un document care se obține numai la înființare și poate fi folosit ulterior indiferent de modificările intervenite.

Materialul publicat de Libertatea.ro ilustrează o întâlnire amânată după ce administratorul spune că are un certificat vechi de trei luni. Scena este un exemplu, nu o declarație obținută pentru acest articol. Actul de identitate și actul constitutiv aduse la ghișeu nu înlocuiesc certificatul recent cerut pentru verificarea firmei.

Vechimea acceptată depinde de operațiunea programată

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului nu stabilește o perioadă de valabilitate pentru certificatul constatator. Documentul confirmă situația de la data emiterii, iar o modificare ulterioară a firmei poate schimba informațiile relevante pentru semnare. Instituțiile stabilesc propriile cerințe privind vechimea acceptată.

Termenele folosite în practică diferă:

Pentru operațiunile bancare obișnuite se aplică reperul din deschidere; la acordarea unui credit, unele bănci cer un certificat emis în ultimele 15 zile.

Birourile notariale solicită, de obicei, un document emis în ultimele 30 de zile.

Pentru cesiuni de părți sociale și tranzacții imobiliare, mulți notari preferă emiterea în ultimele 15 zile sau chiar în ziua semnării.

Obținerea certificatului se lasă aproape de programare, după verificarea cerinței instituției. Pentru un termen fixat la notar, documentul poate fi solicitat cu o zi înainte sau în dimineața semnării. Emiterea cu o lună înainte, doar pentru pregătirea actelor, poate lăsa firma cu un certificat pe care instituția nu îl mai acceptă.

Datele firmei trebuie verificate înainte de depunerea actelor

Banca verifică informațiile oficiale la deschiderea unui cont, la acordarea unui credit și la actualizarea periodică a datelor clientului. Aceste verificări țin de obligația legală de a cunoaște clientul, inclusiv persoanele care reprezintă și controlează societatea.

Înaintea programării, verificarea documentelor cuprinde următoarele puncte:

Firma apare în starea „în funcțiune”, fără mențiuni de dizolvare, suspendare, insolvență sau sechestru pe părțile sociale.

Administratorul care urmează să semneze figurează în certificat cu mandat în vigoare. Puterile sale arată dacă poate semna individual sau trebuie să semneze împreună cu altcineva.

Asociații ori acționarii și cotele deținute sunt corect înscriși. Banca folosește aceste informații pentru identificarea beneficiarului real, adică a persoanei care controlează societatea.

Sediul social coincide cu cel din acte, iar durata sa nu este expirată.

Pentru cesiuni și succesiuni, asociații și cotele din certificat corespund actului constitutiv și documentelor operațiunii.

Dacă semnează un împuternicit, procura este pregătită împreună cu certificatul care dovedește dreptul persoanei care a acordat împuternicirea.

Fișierul pregătit pentru transmitere este originalul semnat electronic, nu o copie obținută prin scanare.

Un sediu stabilit prin contract de comodat sau de închiriere are o durată înscrisă în registru. Dacă termenul a trecut fără prelungirea înregistrată la Registrul Comerțului, banca poate refuza deschiderea contului până la clarificare. Similar, numirea administratorului pentru o perioadă limitată poate deveni motiv de amânare după încheierea mandatului.

Notarul verifică dreptul de reprezentare pentru actul concret

Notarul răspunde de legalitatea actului autentificat. Când o firmă este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, într-o ipotecă, într-o cesiune de părți sociale sau într-o succesiune, verifică existența societății și dreptul semnatarului de a o reprezenta pentru operațiunea respectivă.

La cesiune, comparația datelor despre deținători include și contractul care urmează să fie autentificat. La succesiune, verificarea urmărește dacă defunctul figurează ca asociat și ce cotă deține.

Pentru o tranzacție importantă poate fi cerută suplimentar dovada expresă că firma nu se află în procedura insolvenței. Există un format distinct de certificat pentru această verificare.

Fișierul electronic trebuie păstrat în forma primită

Anterior, obținerea documentului presupunea o cerere la ghișeul oficiului registrului comerțului din județ și o așteptare de câteva zile sau parcurgerea etapelor de înregistrare pe portal. Certificatul poate fi obținut acum online, din contul de pe portalul instituției, ca fișier PDF semnat digital, cu cod de bare pentru verificarea autenticității.

Banca poate primi originalul pe email sau prin aplicația sa, iar notarul poate verifica documentul folosind codul de bare. O versiune tipărită este acceptată în majoritatea cazurilor ca document de lucru.

Tipărirea urmată de rescanare elimină însă semnătura electronică din fișierul rezultat. Copia scanată rămâne o imagine a documentului, nu originalul electronic emis de Registrul Comerțului.

Înainte de a pleca de acasă, administratorul poate petrece cinci minute cu certificatul în față, verificând datele necesare întâlnirii programate. Este o verificare care poate evita o deplasare urmată de reprogramare.

Corectarea unui sediu expirat sau a unui mandat încheiat se poate face la Registrul Comerțului în câteva zile. Descoperirea problemei abia în ziua semnării poate duce la pierderea programării și, uneori, a afacerii.