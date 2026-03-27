Marea Britanie ia în calcul o măsură radicală: oferirea de electricitate gratuită gospodăriilor în zilele cu vânt extrem de puternic. Propunerea vine ca o soluție la o problemă costisitoare, în condițiile în care Regatul Unit a pierdut anul trecut aproximativ 1,47 miliarde de lire sterline pentru că a fost nevoit să oprească turbinele eoliene și să pornească centralele pe gaz pentru a menține echilibrul rețelei.

Prea multă energie, prea puţină reţea

Problema nu e specifică britanicilor, ci afectează întreaga Europă. În Germania, de exemplu, costurile pentru compensarea producătorilor de energie regenerabilă forțați să-și reducă producția au atins 435 de milioane de euro. La nivelul Uniunii Europene, cifrele sunt și mai mari: aproximativ 72 TWh de energie regenerabilă au fost irosiți în 2024 din cauza limitărilor infrastructurii. Ca să vă faceți o idee, pierderile sunt echivalente cu întregul consum anual de electricitate al Austriei.

Cum vine asta? Ei bine, rețelele electrice europene au fost proiectate pentru centrale clasice, pe cărbune și gaz, amplasate central. Dar multe parcuri eoliene moderne sunt construite în zone izolate sau offshore, ceea ce complică transportul energiei către marile orașe. Când vântul bate prea tare, rețeaua se suprasaturează, iar operatorii trebuie să oprească turbinele pentru a preveni o pană generală.

Proiectul-pilot britanic

Pentru a evita această risipă, guvernul britanic a propus un proiect-pilot prin care locuințele din apropierea parcurilor eoliene ar putea primi energie mai ieftină sau chiar gratuită. Asta s-ar întâmpla exact în perioadele în care producția depășește capacitatea rețelei.

„Uneori există prea mult vânt pentru ca rețeaua noastră energetică învechită să îl gestioneze”, a transmis Departamentul pentru Securitate Energetică și Net Zero al Regatului Unit. Practic, în loc să plătească producătorii pentru a opri turbinele, autoritățile vor să stimuleze consumul local de energie.

Dar este oare de ajuns?

Nu, cel puțin în viziunea experților.

Viziunea experţilor din industrie

Specialiștii din industrie avertizează că proiectele-pilot nu vor rezolva complet problema. Greg Jackson, directorul executiv al companiei energetice Octopus Energy, consideră că măsura ar trebui transformată într-o politică permanentă. O astfel de abordare ar stimula investițiile în tehnologii care pot consuma energie exact atunci când aceasta este abundentă și ieftină.

Pe bune, cine nu și-ar încărca mașina electrică noaptea dacă ar fi aproape gratis? O politică permanentă ar încuraja consumatorii să instaleze baterii de stocare, pompe de căldură sau stații de încărcare pentru vehicule electrice, folosind electricitatea în momentele în care prețul ei scade dramatic.

Infrastructura, călcâiul lui Ahile

Criza energetică (alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de volatilitatea prețului petrolului) a reaprins interesul pentru sursele regenerabile în Europa. Numai că, dincolo de cifrele optimiste privind producția de energie verde, lucrurile stau puțin diferit. Experții avertizează că tranziția energetică pur și simplu nu poate avansa fără investiții majore în infrastructura de transport a electricității. Aceasta este considerată în prezent unul dintre principalele obstacole în atingerea obiectivelor climatice ale continentului.