Consiliul Concurenței a autorizat cumpărarea afacerii Garanti BBVA din România de către Raiffeisen Bank, la prețul anunțat de 591 de milioane de euro. Finalizarea achiziției este estimată pentru trimestrul al patrulea din 2026.

Autoritatea a stabilit că tranzacția nu afectează semnificativ concurența efectivă în România, nici la nivelul întregii piețe, nici pe o parte a acesteia, potrivit Economica.net. Evaluarea nu a identificat îndoieli serioase referitoare la compatibilitatea operațiunii cu funcționarea normală a concurenței. Decizia va deveni publică pe site-ul instituției după înlăturarea datelor confidențiale.

Raiffeisen a anunțat acordul în martie, valoarea în euro fiind prezentată și ca echivalentul a 680 de milioane de dolari. Este prima achiziție semnificativă a băncii după un interval de câțiva ani.

Grupul bancar estimează că achiziția va plasa Raiffeisen pe locul al treilea în România după totalul activelor. Planul său este să integreze afacerea cumpărată în activitatea locală și să unească prin fuziune entitățile preluate cu operațiunile românești existente.

Ce include afacerea cumpărată și când se încheie integrarea

Raiffeisen Bank S.A. este filiala Raiffeisen Bank International AG, iar Garanti Bank S.A. aparține Grupului Garanti BBVA România. Ambele bănci oferă produse și servicii financiare atât clienților individuali, cât și companiilor.

Afacerea Garanti BBVA din România include și finanțări prin leasing, respectiv administrarea flotelor. Motoractive IFN S.A., instituție financiară nebancară din același grup, operează prin marca Garanti BBVA Leasing și finanțează vehicule, echipamente și proprietăți imobiliare. Motoractive Multiservices S.R.L. administrează flote prin marca Garanti BBVA Fleet Management.

Garanti este listată la Bursa de la Istanbul și se află sub controlul grupului spaniol BBVA. Acesta estima că vânzarea va aduce un efect net pozitiv de aproximativ 10 puncte de bază pentru rata fondurilor proprii de bază de nivel 1 (CET1), indicator al capitalului de bază al băncii. Impactul pozitiv estimat asupra situației veniturilor grupului era de 112 milioane de euro.

După închiderea tranzacției va începe integrarea treptată, a cărei încheiere este estimată pentru a doua jumătate din 2027. Până la finalizarea integrării, cele două entități vor funcționa separat, iar condițiile contractelor existente vor rămâne neschimbate.