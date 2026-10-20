Petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 110 dolari pe baril marți, 20 octombrie 2026, aproape de maximul ultimelor cinci luni. Riscul unor noi atacuri iraniene în Strâmtoarea Hormuz susținea cotațiile, chiar dacă fluxurile de țiței rămâneau relativ puternice.

Înainte de deschiderea burselor europene, contractele futures, care stabilesc prețul pentru livrări viitoare, indicau pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) peste 104 dolari pe baril, cu livrare luna următoare, potrivit Euronews.

Strategii ING pentru mărfuri apreciază că nivelul prețurilor, în raport cu fluxurile de petrol, „sugerează că piața include în preț o primă de risc semnificativă, având în vedere volatilitatea situației”. Prima de risc reprezintă componenta prețului asociată posibilității unor perturbări ale aprovizionării. Strategii nu identifică deocamdată semne că aceasta ar începe să se reducă.

Revenirea livrărilor de țiței nu elimină costurile ridicate de transport

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat la Fox News că fluxurile de țiței din Golf au ajuns din nou la aproximativ 80% din nivelul anterior războiului. Livrările de produse rafinate se confruntă însă cu restricții mai mari decât cele de petrol brut.

Transportul adaugă o presiune distinctă asupra costurilor. Potrivit strategilor ING, tarifele percepute pentru petroliere au atins niveluri record. Statele Unite analizează posibilitatea de a permite vânzarea unor nave sancționate, astfel încât acestea să reintre pe piața legală, să mărească oferta de transport și să reducă cheltuielile de livrare a petrolului. Strategii ING precizează însă că nu este clar câtă capacitate de transport ar adăuga măsura sau cât de repede ar putea reduce prețurile.

Scumpirea de marți urma unei ședințe de vineri în care Brent închisese la 109,86 dolari pe baril, după un avans de 3,94 dolari, echivalent cu 3,7%, la cel mai ridicat nivel din 19 mai, potrivit Reuters, preluat de ognnews.com. WTI terminase aceeași ședință la 101,41 dolari, cu 3,44 dolari sau 3,5% mai sus, la maximul din septembrie. Începând de duminică, cel puțin nouă nave comerciale fuseseră atacate în apropiere de Hormuz, în încercarea Iranului de a bloca exporturile de țiței prin strâmtoare.

Rezervele de urgență intră în răspunsul la întreruperile de aprovizionare

Bunkerist relatează că Iranul justifică intensificarea atacurilor prin blocada americană asupra porturilor sale și prin înăsprirea sancțiunilor din luna precedentă. În săptămâna încheiată înaintea publicării din 17 octombrie, Brent acumulase o creștere de 4,9%, iar WTI de 10,4%.

O coaliție condusă de Arabia Saudită anunțase interceptarea și distrugerea unei rachete balistice îndreptate spre Yanbu. Portul este folosit pentru exporturile saudite de petrol pe o rută care evită Strâmtoarea Hormuz. Militanții Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, lansaseră în mod repetat rachete și drone spre Arabia Saudită în cursul săptămânii.

În Rusia, rafinăria Riazan își oprise principala unitate de distilare a țițeiului după atacul cu drone de joi. Atacul ucrainean a urmat anunțului președintelui Zelenskyy că renunță la propunerea de încetare a focului promovată de Donald Trump, care ar fi inclus instalațiile energetice, și criticilor sale privind disponibilitatea lui Trump de a încheia acorduri cu Moscova.

Intervențiile anunțate asupra rezervelor de urgență au dimensiuni și etape diferite:

Agenția Internațională a Energiei convenise joi eliberarea pe piață a peste 20 de milioane de barili de combustibil.

Departamentul american al Energiei lansase vineri o cerere de oferte pentru până la 17 milioane de barili de țiței din rezervele americane, printr-un mecanism de schimb.

Washingtonul acceptase anterior să pună la dispoziție 172 de milioane de barili din propriile rezerve, într-un acord cu aproximativ 30 de alte state membre ale Agenției Internaționale a Energiei, pentru un total mondial de 400 de milioane de barili.

În ședința de joi, Brent avusese variații reduse, în timp ce WTI câștigase peste 3%. Evoluția petrolului american fusese susținută de relatările privind relaxarea restricțiilor asupra petrolierelor care operează în afara circuitelor legale și de reducerea stocurilor americane, după opriri de producție provocate de uragane.

Gazele se tranzacționează aproape de maximele ultimilor ani

Pe piața asiatică, gazul natural lichefiat cumpărat pentru livrare imediată a ajuns luni la 30,4 dolari pentru un milion de unități termice britanice. Era cel mai ridicat preț din decembrie 2022, potrivit Bloomberg, care a citat traderi.

Siguranța transporturilor a fost afectată și pe această piață: UK Maritime Trade Operations a raportat că sâmbătă, în largul Yemenului, asupra unei nave care transporta gaz natural lichefiat s-a tras de pe o ambarcațiune mică.

În Europa, contractele pentru gaz cu livrare luna următoare, raportate la reperul olandez TTF, se situau marți dimineață puțin sub 88 de euro pe megawatt-oră. Prețul coborâse de la peste 89 de euro, nivel consemnat cu puțin înainte de ora 6:00, conform datelor ICE. Cotațiile europene rămâneau aproape de cele mai ridicate valori din ultimii ani.

Bursele scad, iar investitorii reevaluează cheltuielile pentru inteligență artificială

Bursele europene au început marți cu pierderi moderate, după o zi de luni în care acțiunile și obligațiunile franceze conduseseră declinul. Protestele din Franța au afectat încrederea investitorilor și au readus în atenție finanțele nesustenabile ale celei de-a doua economii europene.

Principalele evoluții ale indicilor europeni și asiatici au fost:

La Londra, FTSE 100 a deschis în scădere cu 0,2%.

La Paris, CAC 40 a pierdut tot 0,2% la deschidere.

La Frankfurt, DAX a coborât cu peste 0,4%.

La Tokyo, Nikkei 225 a scăzut cu 1,3%; acțiunile Kioxia au pierdut aproape 2%, iar SoftBank peste 5%.

Indicele de referință din Hong Kong a cedat 1,1%.

În Coreea de Sud, Kospi pierdea peste 3,7% la momentul deschiderii burselor europene.

Shanghai Composite a încheiat ședința cu o creștere de 0,1%.

Compania sud-coreeană Elice, specializată în infrastructură pentru inteligență artificială, a pierdut până la 33% la debutul pe Kosdaq. Investitorii au fost preocupați de costul împrumuturilor, concurență și randamentele pe termen lung ale investițiilor în această tehnologie.

Acțiunile TSMC din Taiwan au scăzut, deși indicele local Taiex a avansat ușor. Pierderi au fost înregistrate și pe piețele din Sydney, Singapore, Wellington și Manila.

Vânzările din Asia au venit după o ședință pozitivă pe Wall Street, unde Amazon, Microsoft și Nvidia susținuseră creșterea Nasdaq. De la recordurile bursiere din iunie, investitorii au devenit tot mai preocupați de evaluările companiilor tehnologice și de momentul în care cheltuielile mari pentru inteligență artificială vor produce câștiguri. Dobânzile în creștere apasă, în același timp, asupra finanțelor firmelor puternic îndatorate.

Datele britanice susțin posibilitatea menținerii dobânzii

În Regatul Unit, încrederea investitorilor a primit un sprijin modest din relatările potrivit cărora ministrul de finanțe John Healey nu va majora impozitul pe câștigurile de capital în bugetul de săptămâna viitoare. Cotele actuale sunt de 18% pentru contribuabilii din tranșa de bază și de 24% pentru cei din tranșa superioară, comparativ cu impozitul pe venit de 20%-45%.

Piața britanică a muncii a avut rezultate mai bune decât așteptările. Rata șomajului a coborât de la 4,9% la 4,7% în cele trei luni până în august. Numărul angajaților înregistrați în sistemul de salarizare a crescut cu 13.000, cel mai mare avans dintr-un an. Aceste date ar putea susține menținerea dobânzii-cheie în timp ce este combătută inflația.

Imediat după deschiderea europeană, randamentele obligațiunilor guvernamentale pe zece ani coborau ușor: aproximativ 5,123% pentru Statele Unite, 4,903% pentru Franța și 3,439% pentru Germania.

Pe piața valutară, dolarul se situa la 158,45 yeni, iar euro la 1,1225 dolari, comparativ cu 1,1227 dolari. Aurul înregistra o scădere ușoară, tranzacționându-se în jurul a 4.152,80 dolari pe uncie la deschiderea burselor europene.

Următoarele repere pentru investitori sunt rezultatele financiare ale SpaceX, Meta și Tesla, așteptate în această săptămână, și prezentarea bugetului britanic de săptămâna viitoare.