Marea Britanie analizează raționalizarea benzinei și o limită de viteză de 80 km/h

Marea Britanie se confruntă cu un scenariu ce dă fiori autorităților și cetățenilor deopotrivă. Planurile de urgență ale guvernului includ măsuri fără precedent, precum raționalizarea benzinei și reducerea vitezei de deplasare pe drumurile publice, pe fondul temerilor privind o criză de aprovizionare. Prețurile la pompă, care au atins un maxim al ultimelor 18 luni, alimentează aceste îngrijorări, cu benzina la circa 1,66 euro/litru și motorina la 1,88 euro/litru.

Guvernul nu exclude nicio variantă

Discuțiile despre raționalizarea combustibilului și impunerea unei limite de viteză de 50 mph (aproximativ 80 km/h) pe toate drumurile din Regatul Unit au revenit brusc în actualitate. V-ați imaginat vreodată că o țară europeană majoră ar putea raționaliza benzina în plin secol XXI?

Întrebat direct dacă guvernul are astfel de planuri, Dan Tomlinson, un ministru din Trezoreria britanică din partea Partidului Laburist, a oferit un răspuns care lasă loc de interpretări. Acesta a declarat pentru Times Radio: „În acest moment, este prea devreme pentru a spune care va fi impactul acestei crize în lunile următoare.”

Dar refuzul său de a exclude categoric posibilitatea a fost suficient pentru a agita spiritele.

Planul de urgență, scos de la naftalină

Măsurile nu sunt simple speculații. Ele sunt detaliate într-un document oficial, denumit „Planul Național de Urgență pentru Combustibil”, elaborat de Departamentul pentru Securitate Energetică și Zero Emisii. Acest plan (actualizat periodic) arată exact cum ar putea fi aplicate restricțiile în practică, dacă situația o va impune.

Documentul precizează, negru pe alb: „Majoritatea potențialelor perturbări ale aprovizionării cu combustibil pot fi abordate prin măsuri care ajută industria să mențină livrările; acestea ar fi implementate de DESNZ în coordonare cu industria și alte departamente guvernamentale. Totuși, guvernul are puteri de urgență în temeiul Energy Act 1976, pe care le poate utiliza pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere. Trebuie menționat că utilizarea acestor puteri este rezervată celor mai severe situații de perturbare.”

Ce măsuri concrete sunt pe masă

Și totuși, ce înseamnă asta concret pentru șoferul de rând? Jurnalista Louisa James, corespondent politic pentru ITV, a subliniat că experții avertizează asupra unei posibile penurii severe de petrol și gaze în doar câteva săptămâni. E drept că guvernul are pregătite aceste măsuri de urgență care ar putea fi activate rapid.

planul include un set de acțiuni clare:

Raționalizarea carburanților.

Acordarea de prioritate la pompă pentru serviciile de urgență și transportul public.

Introducerea unei limite de viteză generalizate de 50 mph pentru a reduce consumul.

Limitarea cantității de combustibil ce poate fi achiziționată de fiecare șofer la o singură alimentare.

Puteri excepționale pentru situații extreme

Baza legală pentru astfel de acțiuni drastice există.

Guvernul are puteri speciale conferite de legislația energetică, mai exact de Energy Act 1976, pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere în situații extreme. Acestea nu sunt măsuri care pot fi luate cu una, cu două. Oficialii insistă că aplicarea lor este rezervată exclusiv unei perturbări majore a aprovizionării la nivel național, nu doar unei simple creșteri de preț sau unei crize temporare.