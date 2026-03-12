Marile puteri eliberează 400 de milioane de barili din rezervele strategice

O cantitate record de 400 de milioane de barili de petrol va fi eliberată din rezervele strategice pentru a combate creșterea prețurilor. Măsura vine în contextul în care cotația barilului de țiței se menține în jurul valorii de 100 de dolari, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost luată miercuri, la Paris, de reprezentanții celor 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Potrivit Forbes, aceasta este cea mai mare cantitate de resurse eliberată vreodată din rezervele strategice ale statelor membre, având ca scop temperarea tarifelor la carburanți la nivel mondial.

Un semnal pentru calmarea piețelor

Eliberarea unei cantități atât de mari de petrol este menită să transmită un semnal puternic pieței mondiale. Liderii marilor puteri speră că această injecție masivă de țiței va stabiliza prețurile și va reduce presiunea asupra consumatorilor, care se confruntă cu scumpiri la pompă în majoritatea țărilor.

Explicațiile președintelui Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a oferit detalii despre consultările care au precedat anunțul. Acesta a subliniat coordonarea la nivelul celor mai industrializate națiuni și amploarea măsurii adoptate. Liderul de la Paris a explicat că decizia a fost agreată de toate statele membre AIE.

„Această decizie a fost pregătită în cadrul G7, care reprezintă aproximativ 70% din rezervele controlate de Agenția Internațională pentru Energie. La această măsură s-au raliat toate cele peste 30 de țări membre ale Agenției. Pentru a vă face o idee, 400 de milioane de barili reprezintă aproximativ 20 de zile de exporturi de petrol care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Vom face acest lucru într-un mod organizat în zilele următoare”, a declarat Emmanuel Macron.

Ce înseamnă 400 de milioane de barili

Pentru a pune în perspectivă volumul anunțat, cantitatea de 400 de milioane de barili este echivalentul a aproximativ 20 de zile de exporturi de petrol care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul global cu țiței. Operațiunea de eliberare a rezervelor se va desfășura în mod organizat în perioada imediat următoare, conform declarațiilor oficiale.