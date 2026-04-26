O mamă din Vidra a primit sfaturi de necrezut pentru băiatul ei de 7 ani, care are un defect de vorbire. „Să-l băgăm în sac, să-l duc la poartă, să întreb un om dacă vrea să vorbească cu copilul, să-i dau apă din clopoţel şi care mi se par… şi credeţi-mă, le-am încercat dar nu au avut efect, am vrut să văd dacă funcţionează”, povestește Elena. Din păcate, astfel de mituri moștenite din bătrâni sunt încă luate de bune de mulți părinți, iar medicii avertizează că unele pot fi de-a dreptul periculoase.

De la soacră, cu „dragoste”

Deși a încercat metodele recomandate de bătrânii familiei, femeia a realizat rapid că nu funcționează. „Încercăm să facem şi ca ei dar nu putem, trebuie să venim, tot la medic ajungem”, a continuat ea. Până la urmă, un simplu bilet de trimitere de la medicul de familie către un logoped a rezolvat problema mult mai eficient decât orice leac băbesc.

Dar nu e un caz izolat. Medicii de familie se confruntă zilnic cu astfel de situații. V-ați gândit vreodată câte sfaturi din popor sunt, de fapt, periculoase? Niculina Bancu, medic de familie, descrie un scenariu des întâlnit: „Dacă are varicelă în primul rând îi pun o cârpă roşie pe burtă, după care vin la doamna doctor pentru că acel copil face febră, au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune soacra, că aşa spune mamaie”.

Pericole reale, nu povești

Și, hai să fim serioși, dincolo de ineficiența lor, aceste practici pot avea consecințe grave. Imunologul pediatru Alexis Cochino trage un semnal de alarmă serios. „Sunt metode ineficiente, ba chiar periculoase ca de exemplu stropirea sau masajul cu alcool sau cu oţet, local, pot să producă arsuri sau la nivel intern pot să producă diverse neajunsuri inclusiv comă alcoolică la copii”, explică medicul.

Lucrurile sunt clare.

Mituri demontate: înghețata și baia

Iar lista miturilor nu se oprește aici. Unul dintre cele mai răspândite este cel legat de înghețată și durerile în gât. E drept că sună logic la prima vedere, numai că medicii spun că nu are nicio bază științifică. Adevărații vinovați pentru roșul în gât sunt virusurile și bacteriile, nu desertul rece.

Și ce facem cu regula de aur a bunicilor, aceea de a nu spăla copilul când e răcit? Ei bine, și aici lucrurile stau fix pe dos. Medicul pediatru Camelia Păun oferă explicația logică: „Copilul poate să transpire abundent în perioada răcelii, normal că trebuie să-l spălăm şi facem mai mult bine dacă-l spălăm pentru că acea transpiraţie poate să ducă la suprainfecţii bacteriene sau suprainfecţii fungice la nivelul pielii”.

Soluția la îndemână

Așadar, ce e de făcut? Recomandarea specialiștilor este simplă și directă: „Specialiştii le recomandă părinţilor să evite sfaturile de la persoanele neavizate sau citite pe internet. Cel mai sigur este o vizită la medicul de familie sau la pediatru”, subliniază Andreea Petrescu.

Pentru părinții care, dintr-un motiv sau altul, nu pot ajunge imediat la un cabinet medical, există o soluție gratuită. Pot suna la PEDITEL (1791), un serviciu de asistență medicală pediatrică prin telefon, disponibil non-stop.