Masa tradițională de Paște primește un upgrade serios în 2026. Preparatele clasice, de la salata de boeuf la friptura de miel, nu dispar, ci sunt reinventate cu sosuri nonconformiste și tehnici moderne, punând accent pe sustenabilitate și produse de sezon. lucrurile stau puțin diferit față de ce știam.

Antreuri reinterpretate de la salată boeuf vegană la ouă umplute

Startul mesei festive este dat de o serie de gustări creative, care transformă complet rețetele clasice. V-ați gândit vreodată la o salată boeuf fără carne sau la un „parmezan” din gălbenuș de ou? Chef Andrei Chelaru explică, pas cu pas, cum arată cele trei propuneri de antreuri.

„O brânză proaspătă de vaci. Din ceapă, partea verde o facem la grătar, o amestecăm cu ulei şi o incorporăm. Apoi avem o tulpină de leurdă, pentru că acum este sezonul şi noi facem borş, o reducem de la un litru la 60 de mililitri şi e acelaşi PH cu sucul de lămâie, e la fel de acru. Avem nişte ridichi frecate cu oţet şi cu sare, după care avem nişte chipsuri de mămăligă, eu îi spun partea crocantă de pe ceaunul de mămăligă. A doua gustare avem o salată boeuf vegană în care înlocuim carnea de vită cu nişte ciuperci. Şi apoi avem elementele clasice, morcov, cartof, ţelină fierte şi avem şi o gulie murată. Facem un sos cu gogoşari muraţi pe care îi frigem înainte pe jar. Şi cu uleiul şi o parte din ciuperci facem maioneză de ciuperci, facem un piure de mazăre verde în care băgăm boabe de mazăre verde sotate la tigaie. Şi, ultimul element, nişte ciuperci care apar prima dată primăvara. Se numesc trâmbiţa piticului, le murăm în oţet şi după le facem chipsuri la cuptor. A treia gustare, avem nişte ouă umplute clasice cu pateu de pui, tot gulie murată înăuntru şi desupra nişte gălbenuşuri pe care le ţinem 24 de ore în sare şi după aia le deshidratăm 8 ore la 55 de grade şi e ca un parmezan ca şi salinitate”, a explicat chef Andrei Chelaru.

Friptura de miel vedeta mesei dar cu un altfel de sos

Principiile nu se schimbă.

Doar modalitatea prin care le respectăm e alta. Vedeta mesei de Paște moderne rămâne, fără îndoială, mielul. Numai că, și aici, sosul face toată diferența, alături de o garnitură care respectă principiul „zero risipă”. Bucătarul George Cireș detaliază cum se prepară felul principal.

„Avem o friptură de miel fript împreună cu un sos de salată cu usturoi. Mai întâi am blanşat salata un pic mai mult ca să a nu rămână dură, după care a fost blendată, iar la final i-am adăugat usturoi proaspăt. Avem aici nişte cartofi noi copţi care au fost traşi după în tigaie împreună cu leurdă, iar deasupra o pudră din frunze din ridichi. Luăm frunzele, punem cuptorul pe 45 de grade, le întindem şi le lăsăm acolo în jur de 3-4 ore”, a transmis George Cireş.

Pască fără blat desertul nonconformist de Paște

Și desertul tradițional este adaptat gusturilor generațiilor tinere. Cum vine asta? Ei bine, clasica pască renunță la elementul său de bază pentru o textură mai lejeră și un gust mai proaspăt. E drept că poate suna ciudat la prima vedere, dar rezultatul promite să fie spectaculos.

Iar chef Andrei Chelaru explică simplitatea din spatele ideii: „O facem fără blat şi facem un compot de cireşe pe care îl blenduim un pic şi apoi adăugăm iar nişte cireşe în el”.

fireste, cireșele pot fi înlocuite cu orice alt fruct preferat, ba chiar și cu ciocolată, pentru o variantă mai decadentă. Toată această abordare modernă a meniului de Paște are șanse mari să îi cucerească mai ales pe tinerii care, poate, anul trecut au strâmbat din nas la preparatele clasice.