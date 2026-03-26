Meta Platforms a început miercuri un nou val de concedieri care afectează câteva sute de angajați. Miscarea face parte dintr-o reorganizare ampla, in timp ce gigantul tech isi redirectioneaza masiv investitiile catre inteligenta artificiala pentru a tine pasul cu rivalii.

Val de concedieri la divizii cheie

Reducerile de personal vizează multiple departamente ale companiei, inclusiv Facebook, operațiunile globale, recrutarea, vânzările și divizia de realitate virtuală Reality Labs. E drept că o parte dintre angajații afectați ar putea primi oferte pentru alte posturi în interiorul companiei, numai că în unele cazuri acestea ar putea implica relocarea. Nu e o veste tocmai buna pentru toata lumea.

Un purtător de cuvânt al companiei a oferit o explicație oficială. „Echipele din cadrul Meta se reorganizează periodic pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziţie pentru a-şi atinge obiectivele. Acolo unde este posibil, încercăm să găsim alte oportunităţi pentru angajaţii ale căror poziţii sunt afectate”, a declarat acesta.

Strategia AI si concurenta acerba

Dar ce se intampla, pe bune, in spatele usilor inchise? Concedierile vin în contextul în care Meta încearcă să recupereze teren în fața unor rivali puternici precum OpenAI, Anthropic și Google, care au dominat discuțiile despre AI în ultima vreme. Iar aceasta nu este prima decizie de acest fel. În ianuarie, compania a concediat deja peste 1.000 de angajați din divizia Reality Labs (cea care produce căștile VR Quest și rețeaua socială virtuală Horizon Worlds) și a închis mai multe studiouri care dezvoltau jocuri pentru realitatea virtuală. Reducerile de atunci au afectat aproximativ 10% din personalul acestei divizii.

Acțiunile Meta au crescut cu aproape 3% la începutul lunii martie.

Creșterea a venit imediat după ce Reuters a relatat că firma ar putea reduce cu peste 20% numărul total de angajați, o informație pe care compania a catalogat-o la acel moment drept speculativă.

Angajari si achizitii in paralel

Si totusi, în paralel cu disponibilizările, Meta continuă să angajeze. Compania caută activ specialiști în inteligență artificială generativă și agenți AI, domenii care au devenit noua prioritate strategică. Cel mai recent proiect implică un acord de licențiere cu startup-ul Dreamer, ai cărui angajați vor intra în cadrul noilor laboratoare Meta Superintelligence Labs.

Ca parte a acordului, cofondatorul Dreamer, Hugo Barra, se va întoarce la Meta. El a condus anterior eforturile companiei în domeniul realității virtuale între 2017 și 2021. Compania a refuzat să comenteze termenii financiari ai înțelegerii.

Bonusuri pentru a pastra conducerea

În timp ce sute de angajați își pierd locurile de muncă, conducerea de top este securizată. Meta a anunțat marți, într-un document oficial, că mai mulți directori, printre care directorul financiar Susan Li, directorul tehnologic Andrew Bosworth, directorul de produs Christopher Cox și directorul operațional Javier Olivan, vor primi noi pachete de opțiuni pe acțiuni. Programul este conceput special pentru a menține în companie echipa de conducere, într-o perioadă de investiții masive în inteligență artificială.

Un purtător de cuvânt a descris mișcarea ca fiind un pariu pe viitor. „Este un pariu major. Aceste pachete de remuneraţie vor avea valoare doar dacă Meta va avea un succes major în viitor, în beneficiul tuturor acţionarilor”.