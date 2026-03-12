Mihai Stoica rupe tăcerea: Nu Gigi Becali a câștigat meciurile cu PAOK

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lansat o serie de declarații tranșante după plecarea antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Oficialul roș-albaștrilor susține că meritele pentru victoria cu PAOK Salonic din sezonul trecut nu îi aparțin patronului Gigi Becali, ci fostei bănci tehnice.

Într-o intervenție preluată de Prosport, Stoica și-a exprimat nostalgia față de fostul cuplu de antrenori și a analizat situația tensionată de la echipă după ratarea calificării în play-off și venirea lui Mirel Rădoi.

„Au rămas amintirile extraordinare”

Oficialul FCSB a subliniat că succesul european din sezonul trecut, în dubla cu PAOK, a fost rezultatul muncii lui Charalambous și Pintilii. El a explicat și motivele pentru care echipa a suferit un recul, indicând problemele de lot cauzate de accidentări. „Au plecat Elias și Pintilii, dar au rămas amintirile extraordinare. Nu Gigi a câștigat meciurile cu PAOK. Reculul a fost mare, dar suntem în continuare pentru a ne califica în Conference League. Puteam să luptăm la titlu dacă ne calificăm în play-off, dar depindea de mai mulți factori. Să avem garnitura standard. Am avut posturi în care s-au accidentat toți jucătorii. Una e să jucăm cu Ngezana, alta e să jucăm cu alții în apărare. În meciul cu U Cluj parcă eram niște holograme”, a spus Mihai Stoica.

„Jenă și panică” în vestiar după numirea lui Rădoi

Mihai Stoica a dezvăluit starea de spirit din vestiar după ratarea obiectivului. Potrivit acestuia, jucătorii au resimțit un sentiment de jenă și panică, dar numirea lui Mirel Rădoi a avut un efect pozitiv. Pentru a contextualiza declinul echipei, președintele CA a oferit exemple de cluburi mari din Europa care se confruntă cu probleme similare, de la FC Copenhaga la Liverpool, care a cheltuit 600 de milioane de euro.

„Jucătorii au reacționat așa cum ne așteptam. Nu neapărat din schimbarea antrenorului, dar este vorba despre Mirel Rădoi, căpitanul echipei care a realizat cea mai mare performanță a unei echipe după 1989. La fotbal în momentul în care trăiești o deziluzie, pierzi un meci, o calificare, în care erai favorit, pentru că urma mereu un alt meci. Acum, la ratarea play-off-ului, s-a instalat un sentiment de jenă, dar și o panică, pentru că ai atâtea exemple, cu echipe care au fost în top, care au intrat în declin și nu s-au mai oprit. FC Copenhaga, în Danemarca, nu a prins play-off-ul. Tottenham este la retrogradare. Juventus nu mai este echipa care se bate la titlu, Liverpool a cheltuit 600 de milioane de euro și pierde a doua oară cu Galatasaray. Sunt foarte multe exemple. Nu este o scuză, dar motivele sunt multe. Dar decât să termini pe 5-6 în play-off, mai bine în play-out pe locul 7”, a mai afirmat Stoica.