Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, a stabilit un nou record absolut pe piața imobiliară de lux. Acesta a plătit suma exorbitantă de 471 de milioane de euro pentru un apartament uriaș într-un complex rezidențial exclusivist din Monaco. Tranzacția este considerată, la scară largă, cea mai mare din istoria imobiliară.

Un penthouse de 471 de milioane de euro

Vorbim despre o proprietate care, la prima vedere, sfidează orice logică a pieței: un apartament care se întinde pe nu mai puțin de cinci etaje. Suprafața sa utilă este de 2.500 de metri pătrați. Și asta fără a lua în calcul balcoanele și terasele generoase, toate cu vedere directă la Marea Mediterană. V-ați gândit vreodată cum arată un apartament cu 21 de camere? Ei bine, acum avem un reper.

este mai degrabă un palat vertical decât o simplă locuință.

Cartierul exclusivist al miliardarilor

Iar locația este, fireste, pe măsura prețului. Apartamentul este situat pe malul mării, în cel mai nou și mai select cartier din Monaco, Mareterra. Acest nou punct de atracție al principatului, supranumit și „cartierul bogaților”, a fost inaugurat chiar de prințul Albert al II-lea în anul 2024. Proiectul a fost gândit de la bun început pentru a găzdui doar cei mai înstăriți oameni ai planetei.

Discreție totală în jurul tranzacției

Numai că detaliile tranzacției sunt învăluite în mister. Achiziția nu a fost făcută direct de miliardar, ci prin intermediul uneia dintre companiile controlate de Rinat Ahmetov. Încercările de a obține informații suplimentare s-au lovit de un zid de tăcere. Reprezentanții companiei implicate în tranzacție au refuzat să ofere orice fel de comentarii pe marginea acestui subiect. E drept că, la acest nivel (vorbim de cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie), discreția este adesea parte din contract.

Dincolo de cifrele amețitoare, achiziția lui Ahmetov repoziționează complet piața imobiliară de lux la nivel global. Suma de 471 de milioane de euro pentru o singură locuință stabilește un nou etalon, unul greu de egalat în viitorul apropiat.