Milioane de români au trăit miracolul Învierii în bisericile din toată țara. De la Constanța la Cluj și Timișoara, credincioșii au cântat „Hristos a Înviat” și au primit lumina sfântă, uniți de aceeași emoție copleșitoare.

Bucurie la malul mării

La Constanța, ritualul plin de emoţie a fost săvârşit, ca în fiecare an, de Înaltpreasfințitul Teodosie. Sute de credincioşi au primit darul divin, iar mesajul Arhiepiscopului Tomisului a fost direct: „Asta e cea mai mare bucurie în fiecare an! Să ştim că Dumnezeu este cu noi! Că nu ne-a părăsit!”

Și, pe bune, bucuria s-a simțit. În bătaia vântului de la malul mării, flăcările lumânărilor au tremurat, dar nu s-au stins. Oamenii au protejat lumina cu palmele, ca pe o comoară, rugându-se la unison. „Toată lumea vine aici ca să simtă iertat de toate păcatele. Să ne simţim împăcaţi”, a mărturisit un credincios. Un altul a adăugat: „Mă rog pentru sănătate, este cea mai importantă şi este un sentiment unic ce trăiesc acum”.

Mii de credincioși la Mitropolia din Iași

Iar la Iași, noaptea Învierii a adunat o adevărată mare de oameni în jurul Mitropoliei. Aici, un sobor de preoți a oficiat slujba sfântă alături de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Curtea Mitropoliei a devenit pur și simplu neîncăpătoare.

Cu chipurile luminate și uniți de aceeași emoție, oamenii s-au rugat, au plâns și s-au bucurat împreună de miracolul învierii. Dar cum poți descrie un astfel de moment? „Cred că nu se poate exprima în cuvinte, nu ştiu…e o emoţie foarte adâncă. E atmosfera aşa de încărcată.” O altă persoană a completat: „E o bucurie lăuntrică şi asta cred că ar trebui să o simţim în fiecare zi să se nască Hristos în interiorul nostru”.

Rugăciuni pentru pace în Banat

Dar emoția s-a simțit la fel de puternic și în Timișoara, în fiecare colț al bisericii și în fiecare privire a credincioşilor. Mii de oameni s-au adunat pentru a lua lumină, bucuria Învierii Mântuitorului fiind singurul lucru care a contat. Slujba aduce an de an credincioșii împreună. „Este cel mai important moment, e o zi de sărbătoare, am plâns vineri ca să ne bucurăm azi de Învierea Mântuitorului nostru”, a spus o femeie. O altă voce a adăugat o rugăciune pentru prezent: „În primul rând, pentru pace, pentru sănătate și pentru înțelegere între noi, că asta a cam dispărut, nu se mai păstrează. În rest… cu Dumnezeu înainte!”.

Lumina de la Ierusalim a ajuns la Cluj

Scena s-a repetat și la Cluj, unde Lumina Sfântă (adusă special de la Ierusalim) a fost întâmpinată cu emoție și cântări. Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, a subliniat simbolistica momentului: „Domnul Hristos este lumina lumii! Şi cei ce cred în el nu trebuie să umble în întuneric. Pentru că lumina lumii luminează peste tot şi întunericul se risipeşte”.

Rugăciunile au răsunat la fel de puternic și în Hunedoara, dar și în inima Transilvaniei, la Târgu Mureș.

Până la urmă, dincolo de specificul fiecărui oraș, noaptea trecută milioane de români au rostit aceleași cuvinte și aceleași rugăciuni. Lumina dusă acasă nu este doar o flacără, ci promisiunea că, indiferent cât de greu este drumul, există întotdeauna speranță.