Ministerul Mediului introduce zone-pilot cu supraveghere video contra tăierilor ilegale

Ministerul Mediului a trimis spre publicare noile norme care schimbă modul de marcare a arborilor destinați tăierii, într-o încercare de a stopa exploatarea ilegală a pădurilor. Măsura introduce zone-pilot unde clasicul ciocan de marcat va fi înlocuit cu tehnologii moderne și supraveghere video non-stop.

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), citat de Adevărul, a fost transmis către Monitorul Oficial Ordinul de ministru „pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori”. Actul normativ creează cadrul legal pentru implementarea unor echipamente eficiente, deja utilizate în alte state europene.

Ciocanul de marcat, înlocuit cu tehnologie modernă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că decizia vine ca urmare a numeroaselor cazuri de falsificare a ciocanelor de marcat, care au dus la tăieri ilegale. Noile dispozitive, alături de monitorizare strictă, sunt menite să combată acest fenomen.

„Așa cum am promis în decembrie anul trecut, am trimis la M.O. Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocanul de marcat. După cum am mai spus, există cazuri, în momentul de față, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept, iar aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale! Vor fi zone-pilot unde vom utiliza aceste echipamente, vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h, iar, în acest sens, o prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie securizate, să fie supravegheate video”, a declarat Diana Buzoianu.

Reguli stricte pentru ocoalele silvice

Conform noului ordin, ocoalele silvice care doresc să implementeze astfel de zone-pilot trebuie să respecte un protocol riguros. Acestea sunt obligate să trimită gărzii forestiere competente un memoriu tehnic detaliat, care trebuie să includă:

delimitarea precisă a zonei-pilot, utilizând limite naturale și fișiere digitale de tip shapefile;

lista unităților amenajistice din zonă, cu specificarea proprietarilor;

coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto posibile;

dovada monitorizării video permanente a ieșirilor auto, cu stocarea imaginilor pentru minimum 3 luni;

descrierea sistemului alternativ propus pentru marcarea arborilor destinați recoltării.

Mai multă siguranță, mai puțină birocrație

Noul act normativ aduce și alte modificări. Sunt prevăzute elemente suplimentare de securitate pentru fișetele unde se păstrează ciocanele de marcat, pentru a preveni folosirea lor abuzivă. În același timp, procedurile pentru Garda Forestieră sunt simplificate, având ca scop reducerea birocrației.

În prezent, ciocanul de marcat aplică pe arbori un indicativ care este greu de descifrat și, mai grav, poate fi falsificat sau utilizat ilegal. Potrivit comunicatului MMAP, introducerea marcajelor moderne individuale va permite identificarea exactă a fiecărui arbore. Această măsură va reduce tăierile ilegale și va sprijini organele de anchetă în cazurile de prejudicii aduse fondului forestier.

Sursa: Adevarul