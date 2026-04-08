Prețurile la carburanți vor rămâne ridicate pentru o perioadă considerabilă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că situația instabilă din Orient ar putea afecta piața cel puțin încă jumătate de an, iar efectele negative s-ar putea întinde pe 6 până la 9 luni.

Reducere prea mică, venitǎ prea târziu

Întrebat direct cum percepe recenta ieftinire de la pompă, ministrul a oferit un răspuns tranșant. „E prea mică şi a venit foarte târziu ca să fiu foarte direct”, a recunoscut Bogdan Ivan. Dar, hai să vedem și reversul medaliei. Fără intervenția statului, șoferii ar fi plătit mult mai mult.

Și tot oficialul explică de ce. „În accelaşi timp, dacă nu s-ar fi luat măsurile de reducere a exporturilor, de reducere a speculei, de plafonare a adaousului comerical, probabil astăzi preţul s-ar fi dus spre 11 lei la pompă.”

Orizont de timp de 6-9 luni

Cât va dura, până la urmă, această presiune pe buzunarele românilor? Chiar și într-un scenariu fericit, în care conflictele s-ar opri mâine, revenirea la normalitate nu va fi instantanee. Efectele economice persistă mult timp după ce cauzele dispar.

Ministrul Energiei a conturat un orizont de timp clar. „Dacă se opreşte războiul, efectele negative pe piaţa de carburant şi pe piaţa economică şi de îngrăşăminte chimice vor avea o durată de 6-9 luni de zile”, a precizat Ivan.

Așadar, ne așteaptă o perioadă lungă de ajustări.

Stocuri de petrol asigurate, dar motorina rămâne o problemă

Pe termen scurt, veștile sunt ceva mai bune. România are stocuri de petrol suficiente care pot acoperi necesarul național până la finalul lunii mai. Cel puțin aici există o plasă de siguranță.

Numai că motorina rămâne marea problemă. Aici lucrurile stau complet diferit, fiind o vulnerabilitate cunoscută. România consumă mai multă motorină decât produce (o realitate economică persistentă), ceea ce ne face dependenți de importuri și, implicit, de prețurile dictate de piețele internaționale.