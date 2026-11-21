Pe 21 noiembrie 2026, șoferii puteau găsi benzină standard la 8,99 lei pe litru la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, potrivit Peco Online. Un plin de 50 de litri ar costa 449,50 lei la acest preț, dacă suma afișată online este și cea de la pompă.

Prețul sub 9 lei nu era cel întâlnit peste tot. Peco Online afișa 9,05 lei pe litru ca preț minim în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța: 452,50 lei pentru 50 de litri, cu 3 lei mai mult decât la prețul indicat în Albești.

Două stații apar cu benzină la 8,99 lei

Peco Online identifica stația Petrolium de pe DN 13, din Albești, drept locul cu cel mai mic preț la benzină din lista sa pentru 21 noiembrie. PretCarburant.ro afișa tot 8,99 lei pe litru, dar la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Cele două liste nu lămuresc dacă prețul era valabil în același timp la ambele stații.

O a treia listă arăta alt rezultat. La ora 04:21, eCARBURANT raporta un minim de 9 lei pe litru și o medie de 9,08 lei pentru benzina standard, calculată din 1.394 de stații. Peco Online nu preciza ora actualizării prețurilor sale, astfel că aceste valori nu pot fi tratate drept citiri făcute simultan.

Cât ar costa 50 de litri în cinci orașe

Prețurile minime publicate de Peco Online pentru 21 noiembrie diferă după oraș și după carburant. Tabelul arată cât ar plăti șoferul la stațiile cu aceste prețuri, nu la orice pompă din localitate.

Oraș Benzină standard, lei/litru Motorină standard, lei/litru București 9,05 10,51 Cluj-Napoca 9,05 10,51 Timișoara 9,04 10,48 Iași 9,05 10,51 Constanța 9,05 10,51

La motorină, Peco Online indica un preț mai mic în afara acestor orașe: 10,39 lei pe litru la stația Petrolium de pe strada Grănicerilor nr. 61, din Năsăud. La acest preț, 50 de litri ar costa 519,50 lei, față de 525,50 lei la prețul minim de 10,51 lei pe litru afișat pentru București. Pentru GPL, Antena 3 indica un preț mediu de 4,76 lei pe litru.

Prețul de ieri nu arată economia la aceeași pompă

Pentru 20 noiembrie, PretCarburant.ro indica un preț minim de 9,05 lei pe litru în Albești și de 9,03 lei în Eforie Nord. Acestea erau prețuri minime pentru localități; lista nu identifica stațiile Petrolium și VhExtraOil ca fiind cele la care se aplicau. Diferența dintre prețurile din cele două zile nu este, așadar, o economie verificată la același loc de alimentare.

O comparație a costului unui plin de la o zi la alta cere prețul aceluiași carburant, la aceeași stație, în ambele zile. Peco Online avertizează că actualizarea listei poate întârzia față de schimbarea făcută la stație. La alimentare se aplică prețul afișat la pompă.