În raportul World Energy Outlook 2026, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) spune că, din cauza transportului perturbat prin Strâmtoarea Ormuz, s-au pierdut în total 2,8 miliarde de barili de petrol și gaze în volum de 60 de miliarde de metri cubi. Șocul continua în noiembrie, dar cifrele mondiale nu arată singure cu cât se schimbă prețul plătit de șoferii din România.

În România, media din 2 noiembrie 2026 era de 1,881 euro pe litru de benzină și 2,071 euro pe litru de motorină, cu taxe incluse. Valorile provin din seria Euro Litre, bazată pe buletinul săptămânal de prețuri al Comisiei Europene, și sunt medii naționale, nu prețuri pentru fiecare stație.

Cât au crescut prețurile la pompă în România

În prima săptămână din 2026, aceeași serie indica 1,424 euro pe litru de benzină și 1,472 euro pe litru de motorină. Comparate cu mediile din 2 noiembrie, acestea înseamnă o creștere de 0,457 euro pe litru la benzină și de 0,599 euro pe litru la motorină. Prima săptămână a anului este reperul comparației, nu o dată stabilită drept început al perturbărilor din Ormuz.

Între august și septembrie 2026, prețurile din România au crescut cu 3,0% la motorină și cu 4,2% la benzină, potrivit Eurostat. Seria săptămânală arată că media motorinei a atins 2,093 euro pe litru în săptămâna de 21 septembrie, iar cea a benzinei, 1,898 euro pe litru în săptămâna de 12 octombrie. Ambele valori erau peste mediile publicate pentru 2 noiembrie.

Ce măsoară prețul motorinei de peste 200 de dolari

AIE arată că motorina a depășit 200 de dolari pe baril în Europa și Statele Unite în septembrie 2026. Cifra privește un produs obținut din petrol, nu prețul țițeiului și nici litrul vândut la pompa din România. Ea nu poate fi citită drept un tarif în lei pentru șoferi.

Pierderea cumulată de 2,8 miliarde de barili privea aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Raportul pune și pierderea de gaze din Golful Persic, în volum de 60 de miliarde de metri cubi, în legătură cu situația care continua în noiembrie. În acel pasaj, nu dă pentru gaze aceeași dată de calcul ca pentru petrol. AIE descrie perturbarea drept cel mai mare șoc de aprovizionare cu energie consemnat până atunci.

De ce șocul mondial nu dă un preț în lei

Raportul AIE nu stabilește cât din schimbarea prețului românesc la pompă provine din perturbarea din Ormuz. Prețul plătit pentru carburant include și accize și TVA; pot interveni, de asemenea, cursul valutar, costurile de rafinare și transport, adaosurile comerciale și cererea locală. Prin urmare, creșterea mediei din România nu poate fi pusă în întregime pe seama unei singure cauze doar din cifrele raportului.

Comisia Europeană publică săptămânal în buletinul petrolier prețurile plătite de consumatori în țările Uniunii, atât cu taxe, cât și fără taxe. Următoarele medii săptămânale vor arăta cum se schimbă prețurile la pompă după datele din 2 noiembrie; raportul AIE nu oferă un preț viitor cert pentru România.