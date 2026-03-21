Ministrul Mediului – controalele au crescut, 30% din prejudicii identificate intr-o luna

Schimbarea conducerii Gărzii Forestiere a adus rezultate imediate, cu 30% din prejudiciile anuale din tăieri ilegale identificate doar în luna decembrie 2025. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat cifrele și a anunțat un plan ambițios pentru implementarea unui sistem modern de monitorizare a pădurilor.

Rezultate după schimbarea conducerii

Ministrul Diana Buzoianu a prezentat cifre clare. Ea a declarat că le solicită celor de la Garda Forestieră rapoarte periodice privind situația tăierilor ilegale. Iar rezultatele noii conduceri par să se vadă deja, cu o intensificare a activității pe teren.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii şi mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponenţial şi numărul de controale, dar şi rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o emisiune la B1TV.

Tehnologie de ultimă oră în păduri

Dar cum se va opri, pe bune, acest fenomen? Se pare că tehnologia este răspunsul. Până la finalul lunii august vor fi lansate „unele dintre cele mai moderne sisteme de monitorizare ale pădurilor”. Ministrul a detaliat exact ce înseamnă asta, descriind un sistem complex bazat pe inteligență artificială și supraveghere video constantă.

„Vom avea peste 300 de camere CCTV care vor fi puse pe drumurile forestiere, care au un soft cu inteligenţă artificială. Ne va alerta dacă găseşte cazuri suspecte de lemn ieşit ilegal din pădure. Avem deja, de fapt, senzori cu care putem să scanăm păduri şi să vedem exact dacă au fost tăiate sau dacă urmează să fie tăiate. Vom aveа o hartă digitală a întregii păduri, vom şti imediat dacă s-a tăiat ilegal şi vom lansa chiar în curând nişte proiecte pilot de scanare a unor zone cu risc foarte mare de tăieri ilegale”, a precizat Diana Buzoianu.

Scanarea zonelor de risc

E drept că nu toată țara va fi acoperită imediat.

Ministrul recunoaște limitările logistice (timpul necesar fiind serios), dar strategia este clară: țintirea zonelor fierbinți, acolo unde tăierile ilegale reprezintă un risc major. „Sigur, nu pot să scanez toată pădurea din România în felul acesta, pentru că ia foarte mult timp. Dar ne vom duce exact acolo unde considerăm că este riscul cel mai mare. Şi deja am identificat câteva zone. Abia aştept să punem în aplicare aceste măsuri”, a adăugat ministrul.

Buzoianu a adăugat, pe un ton ironic, că le dorește succes celor care vor mai încerca să taie ilegal chiar și o crenguță din pădurile monitorizate, sugerând că acest lucru va deveni practic imposibil.