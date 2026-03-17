Ministrul Transporturilor promite 250 km de autostradă și drum expres finalizați anul acesta

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a venit marți cu un anunț important pentru infrastructura din România. Până la finalul anului, rețeaua de transport s-ar putea îmbogăți cu aproximativ 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, conform estimărilor oficiale.

Promisiunea celor 250 de kilometri

Anunțul se bazează pe discuțiile purtate cu firmele de construcții, în special cu UMB, unul dintre cei mai mari jucători de pe piață. Ministrul a oferit o cifră exactă, arătând un optimism temperat în privința finalizării lucrărilor. „La finalul acestui an, dacă și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, cu cel mai mare constructor pe care îl avem și aici mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250-255 de kilometri de autostradă și drumuri expres la finalul acestui an, finalizate”, a declarat Ciprian Șerban.

Cifrele sună bine pe hârtie.

Bugetul, o problemă nerezolvată

Numai că, pentru a atinge aceste ținte, e nevoie de finanțare solidă. Iar aici lucrurile nu stau tocmai roz, ministrul recunoscând deschis că banii alocați sunt sub necesar. „Este un buget modest, nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulți bani. Dacă inițial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde, am ajuns la 42.014, la care mai adăugăm încă un miliard anul acesta, estimăm un miliard de execuție din programul SAFE, banii pentru avansuri”, a explicat ministrul. Pe bune, vor ajunge banii pentru toate șantierele deschise? Speranțele se leagă acum de viitoarea rectificare bugetară. „Așteptăm cu interes rectificarea din vară, să putem completa cu sumele necesare pentru a acoperi toate proiectele pe care le avem în derulare sau proiectele noi pe care urmează să le finanțăm”.

Autostrada A7 are termen clar

Și pentru că Autostrada Moldovei (A7) este unul dintre cele mai așteptate proiecte, ministrul a oferit detalii concrete despre tronsonul Bacău-Pașcani. Aici, termenul de finalizare pare bătut în cuie pentru această vară. „Pe A7, după discuția pe care am avut-o cu constructorul, închidem la finalul lunii august tot tronsonul până la Pașcani. Nu se pierd bani, așa cum spune toată lumea. Acolo sunt bani din împrumut, nu sunt bani din grant”, a punctat Șerban. Precizarea privind sursa banilor (împrumut, nu grant nerambursabil) vine în contextul unor discuții aprinse despre riscul pierderii fondurilor europene.