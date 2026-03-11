Mirel Rădoi debutează la FCSB contra echipei care i-a provocat un scandal monstru la Craiova

Mirel Rădoi începe un nou capitol la FCSB, iar primul său meci pe banca tehnică readuce în prim-plan un conflict mai vechi. Antrenorul va debuta oficial chiar împotriva echipei Metaloglobus, adversar care i-a provocat unul dintre cele mai tensionate momente din carieră, pe vremea când o antrena pe Universitatea Craiova.

Tehnicianul a semnat cu campioana României un contract valabil până la finalul sezonului. Potrivit Fanatik, debutul oficial va avea loc duminică seară, de la ora 20:30, într-o partidă care îi va stârni amintiri delicate lui Rădoi, după un episod tensionat cu suporterii olteni.

Ce a declanșat conflictul de la Craiova

În perioada în care o pregătea pe Universitatea Craiova, Rădoi a trecut printr-un moment delicat după un meci cu Metaloglobus, încheiat 0-0 la Clinceni. Rezultatul i-a înfuriat pe fanii din Bănie, care i-au apostrofat pe jucători la finalul partidei. Reacția antrenorului a fost imediată: și-a trimis elevii la vestiare și a rămas singur pe teren pentru a discuta cu galeria.

Rădoi a încercat să calmeze spiritele și le-a cerut suporterilor să nu-și mai atace jucătorii. Acesta le-a luat apărarea fotbaliștilor și a transmis un mesaj direct fanilor nemulțumiți. „Cu ce echipă țineți voi? Și, dacă tu îl înjuri, e mai bun mâine? Și voi, și ei, și noi suntem oameni. Nu s-a terminat nimic azi. Se poate întâmpla, cu toții avem supărări. Dacă stăm să ne tăiem capul după meciuri, nu rezolvăm nimic”, a spus atunci Rădoi.

Tehnicianul a continuat dialogul aprins, promițându-le suporterilor că își va asuma responsabilitatea dacă situația nu se va îmbunătăți. „Am ajuns să ne certăm noi între noi? Ne-ați și înjurat… Hai să vedem până la capăt. Dacă nu se rezolvă, vin în fața voastră și am plecat. Ei deja sunt sub presiune, lăsați-i puțin. De unde credeți că vin frustrările jucătorilor? Că n-au reușit săracii”, a adăugat el.

În final, a subliniat devotamentul jucătorilor și a reamintit fanilor că ei sunt singurii care rămân alături de club necondiționat. „Credeți-mă, au inima mare. Poate atât ne e valoarea și mie, și lor. Dar tot pentru voi ne batem, indiferent de stare. Am fost căpitan de echipă, nu-i ușor să stai în fața oamenilor și ei să te înjure. Nimeni nu vă contestă, noi, jucătorii, antrenorii, venim și plecăm, voi rămâneți de fiecare dată aici, indiferent de ce se întâmplă. Ei știu lucrurile astea, le știu de la mine”, a fost mesajul transmis galeriei.

Ironiile lui Sorin Cârțu: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”

Decizia lui Mirel Rădoi de a prelua FCSB a fost comentată ironic de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Acesta i-a reamintit antrenorului că, în trecut, se plângea de implicarea patronului Mihai Rotaru în viața echipei din Bănie.

„Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru. Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins”, a declarat Sorin Cârțu.

Fostul mare jucător a continuat, lăudându-l pe Rădoi ca antrenor, dar atrăgând atenția asupra problemelor pe care le-ar putea întâmpina la FCSB. „Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a completat Cârțu.

Motivul venirii la FCSB: „Are sentimente mari pentru nașul lui”

Sorin Cârțu consideră că decizia lui Rădoi are la bază legătura strânsă cu nașul său, Gigi Becali, și atașamentul pentru club. Președintele de onoare al Craiovei este de părere că imaginea noului antrenor ar putea avea de suferit din cauza intervențiilor patronului.

„M-a surprins, dar în sfârşit. Cu siguranţă, îi va ajuta foarte mult. Şi o să îndeplinească obiectivul de ‘conferinţă’. Că aşa zicea Gigi Becali că eram în ‘conferinţă’. Acum văd că e foarte bună ‘conferinţa’. Merge şi ‘conferinţa’. Imaginea lui poate să aibă de suferit când intră Gigi Becali. Dar el a promis că nu mai intră şi Rădoi face tot. El este capabil să facă tot, dar când Gigi Becali va intra pe televizoare, imaginea lui va avea de suferit”, a explicat oficialul oltean.

În final, Cârțu a concluzionat că Rădoi a acționat din loialitate. „O să îl pui în balanţă cu Charalambous, cu toţi. S-a dus că poate are şi un sentiment că îl doare pentru FCSB. Apoi, s-a dus să îşi ajute naşul. E clar că are sentimente mari pentru naşul lui şi pentru FCSB. M-ar fi durut mai mult dacă ar fi venit la FCSB dacă era echipa în play-off”, a încheiat acesta.