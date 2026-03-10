Mirel Rădoi explică plecarea de la Craiova și ironizează șansa la o medalie

Proaspăt instalat pe banca tehnică a FCSB, Mirel Rădoi a rupt tăcerea în privința plecării sale de la Universitatea Craiova. Fostul selecționer a dezvăluit motivul real al despărțirii de olteni și a glumit pe seama posibilității de a primi o medalie de campion dacă fosta sa echipă câștigă titlul.

Rădoi a pregătit formația din Bănie în prima parte a sezonului, dar a părăsit echipa după o înfrângere cu UTA. Potrivit Fanatik, tehnicianul a făcut aceste declarații în conferința de presă în care a fost prezentat oficial la FCSB, oferind detalii neașteptate despre culisele despărțirii.

„Mie, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”

Întrebat direct despre motivele care au dus la încheierea colaborării cu Universitatea Craiova, Rădoi a oferit un răspuns tranșant, sugerând că nu a tolerat implicarea conducerii în deciziile sale. El a lăsat de înțeles că acesta a fost factorul decisiv în plecarea sa.

„Nu are legătură cu subiectul de azi, după aş fi făcut-o prin învăluire dacă eram în play-off cu ei ca să pot să le arăt câte ceva. Chiar nu are sens, nu am vrut s-o fac atunci, nu o fac nici acum, dar voi sunteţi băieţi deştepţi şi vă daţi seama că mie, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”, a declarat noul antrenor de la FCSB. Tehnicianul a confirmat că nu a discutat recent cu patronul oltenilor, Mihai Rotaru, care se reface după un accident la schi. „Nu, nici nu are cum dacă are vreo 10 şuruburi în umăr (n.r. – după accidentul de la schi)”, a adăugat Rădoi.

Meritul pentru un eventual titlu: „Datorită lui Coelho și staff-ului lui”

Mirel Rădoi a subliniat că un eventual succes al Universității Craiova în lupta pentru titlu nu i s-ar datora lui. El a direcționat meritele către actualul staff tehnic, condus de Filipe Coelho, amintind de contextul dificil de la începutul sezonului, cu 14 jucători noi.

„Dacă Universitatea Craiova va câştiga titlul, nu va fi datorită mie acum, ci datorită lui Coelho şi staff-ului lui. Aş vrea să las lucrurile alea, că e o situaţie diferită. Au fost 14 jucători aduşi în vară acolo, cu un sistem nou şi diferă lucrurile. Am ştiut ce am făcut în partea de pregătire fizică în cantonament, aici nu avem încă toate datele la dispoziţie şi diferă situaţia, dar m-aş bucura să ajungem să jucăm acel baraj de Conference League şi să-l şi câştigăm”, a precizat tehnicianul.

Va primi Rădoi medalie de campion? Răspunsul ironic al antrenorului

Momentul cel mai savuros al declarațiilor a venit când a fost întrebat dacă s-ar aștepta să primească o medalie de campion în cazul în care fosta sa echipă ar câștiga SuperLiga. Rădoi a răspuns cu o ironie fină, sugerând că numirea sa la rivala FCSB ar putea schimba planurile oltenilor.

„Să primesc o medalie? (n.r. – de campion, dacă Universitatea Craiova ia titlul Superligii). În situaţia asta, cred că declaraţia a fost făcută înainte să semnez cu FCSB, acum s-ar putea să se mai gândească la această situaţie (n.r. – râde)”, a conchis Mirel Rădoi.