Mirel Rădoi nu antrenează gratis la FCSB și dezvăluie salariul: „O sumă modică”

Mirel Rădoi a revenit pe banca tehnică a FCSB, dar nu în condițiile anunțate inițial de patronul Gigi Becali. Prezentat oficial marți, 10 martie 2026, noul antrenor a confirmat că va încasa un salariu, deși a precizat că este vorba despre o sumă mică, menită să legalizeze contractul.

Numirea sa vine într-un moment de criză profundă pentru „roș-albaștri”, care au ratat în premieră calificarea în play-off-ul Superligii. Potrivit publicației Prosport, decizia a fost luată după ce Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii au demisionat în urma înfrângerii categorice suferite pe teren propriu, scor 1-3, în fața celor de la Universitatea Cluj.

Ce a declanșat criza de la FCSB

Parcursul din acest sezon competițional a fost mult sub nivelul așteptărilor pentru campioana României. Punctul culminant al crizei a fost atins în ultima etapă a sezonului regular, când FCSB a pierdut acasă cu Universitatea Cluj. Acest eșec nu doar că a consfințit ratarea play-off-ului, dar a provocat și un cutremur pe banca tehnică. Imediat după partidă, tehnicianul cipriot Elias Charalambous a anunțat că se desparte de club, iar gestul său a fost urmat de cel al lui Mihai Pintilii.

Rădoi, chemat de urgență de Becali

Confruntat cu o situație fără precedent, Gigi Becali nu a stat pe gânduri și l-a contactat pe Mirel Rădoi. Fostul antrenor al Universității Craiova a acceptat propunerea, iar omul de afaceri a declarat inițial că tehnicianul va veni să ajute echipa gratis. Totuși, realitatea contractuală este alta, așa cum a explicat chiar Rădoi în cadrul prezentării oficiale.

Salariul, o formalitate: „Mi s-a cerut ajutorul”

În cadrul conferinței de presă de marți, noul antrenor al FCSB a clarificat că va fi remunerat pentru munca sa, chiar dacă simbolic. El a subliniat că suma este necesară pentru a putea înregistra un contract de muncă valid. „E o sumă modică (n.r. salariul său), ca să poată fi făcut un contract. Mi s-a cerut ajutorul și am zis «bine»”, a declarat Mirel Rădoi.

Mandat pe termen scurt cu obiectiv european

Colaborarea dintre Rădoi și FCSB este una pe termen scurt, contractul fiind valabil doar până la finalul acestui sezon. Misiunea sa este clară: să conducă echipa în play-out și să obțină calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Potrivit lui Gigi Becali, Rădoi are deja o ofertă financiară importantă pentru perioada de după încheierea contractului cu FCSB, de la un alt club.