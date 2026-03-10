Mirel Rădoi revine la FCSB și dă afară doi oameni cheie din stafful tehnic

Mirel Rădoi s-a întors la FCSB după un deceniu și a luat prima decizie majoră. Noul antrenor, în vârstă de 44 de ani, a renunțat la serviciile preparatorului fizic Thomas Neubert, considerat un personaj important în succesele din trecut ale echipei.

Clubul de fotbal FCSB a oficializat marți, printr-o postare pe o rețea de socializare, numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal. Potrivit publicației Adevarul, postul a rămas vacant după demisia cipriotului Elias Charalambous, în vârstă de 45 de ani, care a părăsit echipa la finalul săptămânii trecute, după o înfrângere cu 1-3 în fața Universității Cluj.

Prima decizie radicală: Neubert a fost înlăturat

Odată cu instalarea sa, Rădoi și-a prezentat și noul staff tehnic. Acesta va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video Denis Rădoi, fiul său. Schimbările notabile sunt plecările preparatorului fizic Thomas Neubert și a antrenorului cu portarii Marius Popa, care nu au fost păstrați de noul tehnician.

Anunțul oficial al clubului subliniază legătura puternică dintre Rădoi și echipă. „Mirel Rădoi este unul dintre noi! Căpitanul de legendă al echipei noastre, Mirel Rădoi, este, începând de astăzi, noul antrenor al campioanei României. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani revine în această postură după zece ani de zile, el pregătind echipa și în prima parte a sezonului 2015-2016. FCSB îi urează bun-venit lui Mirel și să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei”, a transmis gruparea bucureșteană.

Rădoi, față în față cu suporterii: „Drumul nostru este unul comun”

În prima sa zi la echipă, Mirel Rădoi s-a întâlnit cu o parte dintre membrii galeriei FCSB. El le-a cerut acestora să rămână alături de jucători, indiferent de rezultate, și a subliniat importanța unității.

„Cel mai important e să fiți alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulțumesc pentru primire și pentru susținere. Sunt sigur că și dacă ne place și dacă nu ne place trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situație și de rezultate un lucru trebuie să rămână: pasiunea”, a afirmat tehnicianul în fața fanilor.

„Am acceptat provocarea nu doar profesional, ci și emoțional”

La conferința de presă, Rădoi a recunoscut că preia echipa într-un moment dificil, FCSB ratând în acest sezon, pentru prima dată, calificarea în play-off. El a explicat că a revenit din motive emoționale, dar și profesionale, și a menționat că experiența acumulată în ultimii 11 ani l-a schimbat.

„Mă aflu într-un moment în care e clar că situația echipei nu este cea mai fericită. Am acceptat provocarea nu doar profesional, ci și emoțional. Pentru mine e o provocare și m-am gândit că dacă în postura de antrenor m-am întors o dată la Universitatea Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici. Abia acum am avut primul contact cu jucătorii. Nu am văzut partida cu U Cluj, am revăzut-o azi. E clar că nu e un moment bun. Sper să nu fie un etalon pentru noi. Au fost 11 ani cu bune și cu rele. Aceeași determinare, aceeași pasiune. Cred că există puțin mai mult echilibru decât acum 11 ani. Credeam că doar ce se întâmplă pe teren și la antrenament e de ajuns. Mi-am dat seama că în România trebuie să afli mai multe detalii și din afara terenului”, a spus Rădoi. Conform declarațiilor patronului Gigi Becali, contractul tehnicianului este valabil până la finalul sezonului.

Un sezon agitat pentru antrenorii din Superligă

Schimbarea de pe banca tehnică a FCSB nu este un caz izolat în fotbalul românesc. Numeroase echipe din Superligă și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, reflectând o instabilitate generală. Chiar în aceeași perioadă, FC Botoșani l-a readus pe Marius Croitoru, care îl înlocuiește pe Leo Grozavu.

Printre cluburile care au operat modificări pe banca tehnică se numără:

CFR Cluj: a trecut prin mâinile lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini și interimari, ajungând la Daniel Pancu.

Universitatea Craiova: l-a avut pe Mirel Rădoi la începutul sezonului, fiind înlocuit ulterior de Filip Coelho.

Petrolul Ploiești: l-a schimbat pe Liviu Ciobotariu cu Eugen Neagoe după doar nouă etape.

FC Hermannstadt: a renunțat la Marius Măldărășanu pentru Dorinel Munteanu.