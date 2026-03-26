De aproape două săptămâni, locuitorii din Arad și din mai multe localități învecinate trăiesc un coșmar olfactiv. Un miros puternic de dejecții, care se intensifică mai ales seara, a pus stăpânire pe întreaga zonă, făcând aerul irespirabil. Oamenii, ajunși la capătul răbdării, cer disperați intervenția autorităților, în timp ce primarii indică o posibilă sursă: îngrășămintele naturale de pe câmpurile agricole.

„Pute groaznic, nu poți aerisi casa”

Problema este resimțită acut în Arad, Vladimirescu, Horia, Șiria, Sâmbăteni și Păuliș. Frustrarea oamenilor s-a revărsat pe rețelele de socializare, unde plângerile curg de zile întregi. E drept că situația pare scăpată de sub control.

Un locuitor din comuna Vladimirescu a descris plastic situația. „Aerul este insuportabil de respirat, pute groaznic. Oare nimeni din conducerea comunei nu se sesizează? Ce fac cei de la Mediu? Seara nu poți aerisi casa din această cauză”, s-a plâns bărbatul pe un grup local.

Primarii aruncă vina pe fermieri

Confruntați cu nemulțumirea publică, edilii au început să caute sursa mirosului. Principala pistă duce către agricultori. Mihai Mag, primarul comunei Vladimirescu, a confirmat că a luat legătura cu autoritățile de mediu. „Am sesizat Garda de Mediu chiar în această dimineață. Este posibil ca aceste mirosuri să vină de la îngrășăminte naturale folosite de unii fermieri. Probabil că unii se așteptau să vină ploi, care elimină mirosul, dar cum precipitațiile nu au mai căzut, a apărut această problemă”, a declarat acesta.

Și primarul din Păuliș, Saul Sigheti, a încercat să dea de capătul problemei, dar fără succes concret. „De câteva zile se simte acest miros puternic de dejecții. Am căutat sursa, am fost în localitățile din comuna noastră, însă nu am găsit nimic. În urma unor discuții, am suspiciunea că sursa este în localitatea Horia (comuna Vladimirescu – n.r.), de la ceva îngrășăminte folosite în agricultură, dar nu e stabilit oficial”, a spus edilul.

Stația de epurare, o altă variantă?

Dar ce se întâmplă dacă lucrurile stau puțin diferit? Mulți localnici din municipiul Arad au o altă teorie și arată cu degetul spre Stația de epurare a apelor. Nu ar fi pentru prima dată, spun ei, amintind că în anii trecuți nămolul scos din canalizare a fost livrat fermierilor pentru a fi folosit ca îngrășământ.

Numai că reprezentanții Companiei de Apă Arad neagă vehement orice implicare. Aceștia susțin că problema nu are legătură cu stația de epurare, precizând că nămolul este distribuit agricultorilor doar în perioada iulie-octombrie.

Garda de Mediu intră pe fir

Până la urmă, cineva trebuie să lămurească situația. Garda de Mediu a confirmat că a primit sesizări abia joi dimineață, atât de la Primăria Vladimirescu, cât și de la un cetățean din localitatea Horia.

Urmează să fie demarate controale.

asa ca, o anchetă oficială va încerca să stabilească exact cine este responsabil pentru poluarea care le face viața un calvar arădenilor de două săptămâni.