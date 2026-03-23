Ministrul Apărării, Radu Miruță, a aruncat o adevărată bombă în spațiul public, dezvăluind că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îi roagă pe liderii coaliției să oprească certurile televizate. Asta se întâmplă mai ales în perioadele critice, când România se pregătește să iasă pe piețele financiare pentru a se împrumuta, iar scandalurile interne pot crește costurile pentru toți românii.

Costul direct al scandalurilor politice

Afirmațiile, făcute luni seară la B1 TV, arată o realitate mai puțin vizibilă a luptelor politice. E drept că vedem zilnic declarații tăioase, dar v-ați gândit vreodată ce impact au asupra buzunarului public? Radu Miruță, membru în Biroul Național al USR, a explicat foarte clar mecanismul prin care instabilitatea politică se traduce în dobânzi mai mari la împrumuturile statului.

Dezvăluirea sa vizează o rugăminte directă venită de la șeful Finanțelor.

„Am participat la o discuție și, la un moment dat, ministrul (Finanțelor Alexandru) Nazare ne ruga măcar o zi, două să nu ne mai certăm unii cu alții din coaliție la televizor, că urmează ca România să ia niște bani din piață. Și lucrurile astea sunt influențate fantastic la dobânda la care te împrumuți pentru astfel de chestiuni. Ne costă pe toți bani”, a declarat Radu Miruță.

O criză politică, tot ce ne lipsea

Iar ministrul Apărării a plasat aceste tensiuni într-un context internațional extrem de complicat, criticând iresponsabilitatea generării unei crize guvernamentale pe plan intern. Miruță a punctat direct atitudinea unor parteneri din coaliție, făcând referire la o eventuală moțiune de cenzură.

„Lumea vorbește de încărcături nucleare, se vorbește despre raza de acțiune a rachetelor balistice, prețul petrolului explodează și în România PSD-ului îi arde de votat moțiuni de cenzură cu AUR și dup-aia s-ar aștepta că stăm la aceeași masă și vorbim din nou despre cum se face guvernul? Totuși trebuie să avem și responsabilitatea contextului, nu doar a interesului personal. (…) Tot ceea ce ne-ar trebui nouă astăzi ar fi o criză politică”, a mai spus Miruță.

Ratingul de țară, pus în pericol?

Dar consecințele ar putea merge și mai departe de dobânzi mai mari la împrumuturi.

Pe lângă costurile imediate, ministrul Apărării nu a exclus o perspectivă și mai sumbră. Acesta a lăsat să se înțeleagă că inclusiv ratingul de țară al României ar putea fi scăzut. O astfel de decizie, cauzată direct de scandalurile politice care macină coaliția, ar semnaliza o instabilitate majoră pentru investitorii externi și ar complica și mai mult finanțarea statului pe viitor.