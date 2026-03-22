Pragul psihologic de 10 lei pentru un litru de motorină a fost practic atins. Duminică, cel mai ridicat preț la motorină din Capitală a urcat la 9,99 de lei pe litru, o valoare record care pune presiune pe toți șoferii și pe întregul lanț economic. La polul opus, cel mai mic preț din București se situează la 9,80 lei pe litru.

Prețurile la pompă în București

Conform datelor afișate la pompă (valabile pentru duminică, 22 martie), motorina standard a ajuns la 9,99 lei pe litru în stațiile Lukoil. Nici celelalte rețele nu stau cu mult mai bine. La benzinăriile Petrom, prețul este de 9,83 lei, în timp ce la Mol un litru de motorină costă 9,80 de lei.

Iar la benzină lucrurile nu stau deloc grozav. Cele mai mari prețuri sunt la OMV, unde un litru de benzină standard a urcat la 9,26 de lei. Șoferii care caută un preț mai bun se pot orienta către stațiile Mol, unde benzina se vinde cu 9,10 lei pe litru.

Diferențe mari între orașe

Situația variază mare de la un oraș la altul. V-ați gândit vreodată de ce plătiți mai mult sau mai puțin în funcție de județ? Hai să vedem cum arată harta prețurilor în principalele centre urbane din țară.

Prețuri benzină standard:

București – 9.04 lei/l

Cluj-Napoca – 8.89 lei/l

Timișoara – 8.99 lei/l

Iași – 9.02 lei/l

Constanța – 9.04 lei/l

Prețuri motorină standard:

București – 9.99 lei/l

Cluj-Napoca – 9.56 lei/l

Timișoara – 9.66 lei/l

Iași – 9.73 lei/l

Constanța – 9.72 lei/l

Prognoză sumbră până la final de an

Perspectivele nu sunt deloc optimiste. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a avertizat că prețurile la motorină vor rămâne la un nivel ridicat până la sfârșitul anului. Și asta chiar și în scenariul în care războiul din Iran ar înceta brusc.

Scumpirile continuă.

Motivul? Potrivit expertului, statul nu intervine, iar acest lucru este o mare greșeală economică, pentru că o astfel de intervenție ar putea preveni distorsiunile pieței. Până la urmă, cine suportă costurile acestor distorsiuni?

Cifrele din spatele scumpirilor

Dincolo de prețul afișat la pompă, piețele internaționale dictează tendința. În prezent, petrolul se tranzacționează în jurul valorii de aproximativ 110-112 dolari pe baril. Dar pentru șoferii de diesel, indicatorul relevant este cotația motorinei, care pe piețele internaționale se situează în jurul valorii de 1.150 -1.180 de dolari pe tonă.

Ca să înțelegem mai bine impactul conflictului geopolitic, Chisăliță prezintă un scenariu ipotetic. Într-o lume fără războiul care a perturbat piețele energetice, prognozele pentru finalul anului 2026 indicau valori de aproximativ 87 de dolari pe baril pentru petrol și 850 de dolari pe tonă pentru motorină.