Prețurile la carburanți au explodat din nou, motorina depășind pragul psihologic de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară, pe fondul conflictului din Iran. În același timp, benzina se apropie vertiginos de acest nivel, cu prețuri ce variază între 9,1 și 9,4 lei pe litru. Totuși, există o soluție digitală care îi poate ajuta pe șoferi să economisească.

Prețuri la pompă, o nouă realitate

Cifrele vorbesc de la sine.

Dacă benzina standard se menține, deocamdată, sub pragul de 10 lei, nu același lucru se poate spune despre motorină. Aceasta a depășit deja 10 lei pe litru în majoritatea benzinăriilor. Iar motorina premium se vinde deja cu prețuri care ajung și la 10,7 lei, o valoare greu de digerat pentru orice șofer. V-ați întrebat vreodată cum ați putea economisi zeci de lei la un singur plin?

Soluția digitală: Monitorul Prețurilor

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, Consiliul Concurenței a creat aplicația „Monitorul Prețurilor pentru Carburanți”. este un instrument menit să stimuleze competiția între companii și, mai ales, să ofere șoferilor posibilitatea de a alege carburanții cu cel mai bun raport calitate-preț. Până la urmă, de ce să plătești mai mult când poți găsi mai ieftin la câteva străzi distanță?

Cum funcționează, pe bune, aplicația

Lansată inițial în 2016 pentru București și Ilfov, platforma a fost extinsă la nivel național în anul 2019. Aplicația (disponibilă atât ca portal web, cât și pe mobil) creează o bază de date actualizată cu principalele companii care vând carburanți, locația exactă a benzinăriilor și, cel mai important, prețurile la pompă. Sunt incluse benzina standard și premium, motorina standard și premium, dar și GPL.

Dar funcționalitățile nu se opresc aici. Monitorul Prețurilor permite și filtrarea stațiilor în funcție de serviciile disponibile, cum ar fi un magazin sau o spălătorie auto.

O investiție de 300.000 de euro pentru transparență

Proiectul nu a fost lipsit de costuri. Potrivit informațiilor publicate în 2019, investiția în dezvoltarea platformei s-a ridicat la 300.000 de euro. Scopul a fost clar: transparentizarea prețurilor carburanților comercializați în România.

Pe lângă prețurile la benzină, motorină și GPL, Monitorul Prețurilor permite și localizarea stațiilor de carburanți care oferă servicii de încărcare electrică, un detaliu util pentru un număr tot mai mare de șoferi.