Motorina premium a depășit 10 lei iar ANPC nu poate verifica prețurile

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) nu are pârghiile legale pentru a verifica prețurile la carburanți, care au explodat în ultima perioadă. Vicepreședintele instituției, Ionel Obretin, a declarat că inspectorii pot interveni doar dacă Guvernul instituie stare de urgență, în contextul în care motorina premium a sărit deja de 10 lei pe litru în mai multe stații din țară.

ANPC, legată de mâini fără o decizie a Guvernului

Cum vine asta, o autoritate a statului nu poate verifica prețurile? Explicația a venit direct de la vicepreședintele ANPC, care a precizat că baza legală actuală nu permite acest tip de controale. Totul depinde de o decizie la nivel guvernamental.

„Pe partea de prețuri încă nu avem. Putem interveni pentru că, așa cum sunt prevăzute în ordonanța de guvern 21, la articolul patru, la alineatul patru, ANPC poate interveni doar în situații de criză sau în situații de mobilizare generală. Dacă Guvernul României decide că ne aflăm într-una dintre aceste situații și elaborează un act normativ în acest sens, autoritatea va interveni”, a spus Ionel Obretin.

Abia într-un astfel de scenariu, lucrurile s-ar schimba. „Dacă ne găsim într-una dintre situațiile prevăzute în în acte normative în vigoare, atunci autoritatea poate merge și verifica. Inspectorii, comisarii autorității pot merge și verifica în benzinării modul în care au fost crescute prețuri, dacă sunt situații de creștere artificială, dacă se justifică modul de creștere al prețurilor”, a explicat vicepreședintele ANPC.

Ce verifică, totuși, inspectorii

În acest moment, așadar, inspectorii ANPC nu se pot atinge de politica de prețuri a benzinăriilor. Singurele verificări pe care le pot face vizează corectitudinea informațiilor prezentate clienților.

„Facem (controale n.red) doar pe respectare a informării corecte a consumatorilor cu privire la prețul afișat”, a punctat Obretin.

„Nu cred că este speculă”

Dar sunt aceste prețuri umflate artificial? Deși mulți șoferi acuză specula, vicepreședintele ANPC respinge ideea și susține că majorările reflectă, de fapt, realitatea din piața internațională a petrolului, afectată de războiul din Orientul Mijlociu.

„Vedem o creștere în mod continuu a baliului de petrol și atunci și România se va alinia, probabil sau sigur se va alinia la prețurile care sunt existente pe piața europeană. Nu cred că este o speculă. Este pur și simplu o realitate a pieței”, a declarat Obretin.

Oficialul a confirmat că au existat discuții pe această temă la nivel înalt, dar fără implicarea sa directă. „Discuțiile au fost purtate la nivel de miniștri. Noi suntem în coordonare a Ministerului Economiei. Discuție probabil că au fost purtate între domnul ministru al Economiei și domnul ministru al Energiei. Nu am purtat discuții în mod direct cu domnul ministru a Energiei”, a mai spus acesta.

Un plin de 500 de lei

Iar scumpirile se simt în buzunarul tuturor, inclusiv al oficialilor. Întrebat cât a plătit la cea mai recentă alimentare, Obretin a recunoscut că a scos din buzunar 500 de lei pentru un plin de motorină, o diferență de „câteva zeci de lei” față de perioada de dinaintea crizei.

„Am alimentat duminică și plinul a fost undeva în jur de 500 lei, 500 lei motorina. E prețul care e la momentul ăsta în piață. Nu e cel mai fericit să alimentez cu sume de bani în plus, dar ne adaptăm situația de la momentul actual”, a spus vicepreședintele ANPC.

Situația la pompă este tensionată. Motorina premium a depăşit deja pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării, în timp ce motorina standard continuă să se scumpească, iar litrul de benzină se apropie vertiginos de 9 lei.

În acest timp, Guvernul este aşteptat să ia măsuri urgente. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara în Parlament că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Până atunci, ministerul Energiei dă asigurări că piaţa carburanţilor din România este stabilă şi funcţională din punct de vedere al aprovizionării.