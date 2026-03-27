Prețurile la pompă au explodat în ultima lună. Motorina s-a scumpit cu cel puțin 2 lei pe litru de la finalul lui februarie, iar benzina cu peste 1 leu, în timp ce Guvernul a adoptat o ordonanță care, în forma sa finală, promite o reducere de preț aproape insesizabilă pentru șoferi. Actul normativ va intra în vigoare de la 1 aprilie.

O ordonanță considerată o glumă

Deși proiectul inițial suna promițător, forma adoptată ieri de Executiv este considerată de mulți economiști o glumă. Hai să vedem cum stau lucrurile, pe bune. Starea de criză se va institui pe o perioadă de 3 luni, nu 6, cum se discuta inițial. Mai mult, comercianții nu mai sunt obligați să reducă la jumătate adaosul comercial, ci doar să îl plafoneze la nivelul mediei de anul trecut.

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru buzunarul șoferului?

O reducere de nici măcar 50 de bani.

Și cam aici se opresc măsurile imediate. Premierul a lăsat totuși o portiță deschisă, anunțând că săptămâna viitoare ar putea decide noi măsuri, care să includă și o posibilă scădere a accizei la carburanți.

Creșteri de preț amețitoare

Dincolo de promisiuni, cifrele din benzinării sunt cele care dor cel mai tare. Într-o singură lună de scumpiri, de când a început conflictul din Orient, prețurile au luat-o razna. Spre exemplu, pe 27 februarie, un litru de motorină costa 8,32 lei. Astăzi, pe 27 martie, același litru se vinde și cu 10,36 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 24%.

Iar benzina nu a rămas nici ea mai prejos. În aceeași perioadă, prețul a urcat de la 8,4 lei pe litru la 9,43 lei pe litru, marcând o creștere de circa 17%. În acest ritm, carburanții premium se apropie vertiginos de pragul de 11 lei pe litru.

Panouri improvizate și sfaturi de la oficiali

Creșterea a fost atât de bruscă încât unele stații de carburanți nici măcar nu erau pregătite tehnic. Panourile electronice, neconfigurate să afișeze prețuri de peste 10 lei, au fost „ajutate” cu bandă adezivă pentru a lipi cifra 1 în fața zerourilor. Imaginea, devenită virală, le-a amintit multora de panoul de la Montreal care nu era proiectat să arate zecele perfect obținut de Nadia Comăneci.

Și dacă prețurile nu ne convin? Ei bine, avem oricând opțiunea să mergem pe jos. Asta ne-a recomandat inițial directorul OMV, iar sfatul a fost reluat mai nou și de consilierul guvernatorului BNR (Banca Națională a României).