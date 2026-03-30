Șoferii din România au parte de o surpriză neplăcută la început de săptămână. Luni, 30 martie 2026, prețurile la carburanți au crescut din nou față de finalul săptămânii trecute, iar majorarea cea mai consistentă se înregistrează la motorină, cu până la 17 bani pe litru.

Majorări record la motorină

Cele mai mari creșteri de prețuri le înregistrăm la motorină.

Prețul pentru un litru de motorină standard a urcat cu până la 17 bani. Asta înseamnă că, la pompă, șoferii vor plăti acum între 10,27 și 10,43 lei. Iar situația nu este mai roz nici pentru motorina premium, al cărei preț a crescut cu până la 15 bani, ajungând să coste între 10,67 și 10,99 lei pe litru.

Benzina, scumpiri mai temperate

În schimb, la benzină lucrurile stau puțin diferit. Aici, majorarea este de cel mult patru bani pe litru. Pe bune, o scumpire aproape nesemnificativă în comparație cu ce se întâmplă la motorină. Concret, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,28 și 9,45 lei. Pentru benzina premium, șoferii vor scoate din buzunar între 9,87 și 10,19 lei pentru fiecare litru alimentat.

Prețul GPL rămâne neschimbat

Există și o categorie de șoferi care, cel puțin pentru moment, poate răsufla ușurată. Prețul pentru un litru de GPL se menține constant, în jurul valorii de 4,1 lei.

Unde găsim cel mai ieftin carburant

După explozia prețurilor cauzată de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, tot mai mulți români caută soluții pentru a alimenta mai ieftin. Dar unde poți alimenta cel mai convenabil în aceste condiții?

Pentru ziua de 30 martie, cele mai mici prețuri din țară se găsesc în județul Timiș, unde un litru de benzină costă 9,19 lei, iar motorina 10,25 lei. Și județul Ialomița stă bine, cu prețuri de 9,2 lei la benzină și un preț excelent la motorină de 9,94 lei pe litru (singurul sub pragul psihologic de 10 lei menționat la nivel de județ).

La nivel de orașe mari, stațiile din Timișoara și Iași afișează un preț de 9,26 lei pentru litrul de benzină. În Cluj, în schimb, se poate găsi motorină la 9,99 lei litrul, o ofertă greu de ignorat pentru șoferii din zonă.