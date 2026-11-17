La un venit net de 3.000 de lei pe lună, un punct de pornire este să pui 900 de lei pentru chirie sau rată, 300 de lei pentru utilități și comunicații, 850 de lei pentru mâncare, 200 de lei pentru transport și 150 de lei pentru sănătate. Aceste plăți însumează 2.400 de lei; ceilalți 600 de lei pot acoperi hainele și igiena, cheltuielile neregulate, urgențele și cumpărăturile care pot aștepta.

Este un exemplu pentru o persoană singură, fără copii, fără mașină și fără altă rată, care gătește în principal acasă și plătește aproximativ 900 de lei pentru locuință. Nu este o regulă pentru orice oraș: fiecare sumă trebuie înlocuită cu plata reală. Ghidul de educație financiară publicat de ANES și Asociația ALEG recomandă să acoperi mai întâi facturile, mâncarea și întreținerea.

Află cât cheltuiești înainte să împarți banii

Pornește de la venitul net pe care te poți baza, nu de la o lună în care ai primit bani în plus. Extrasele de cont, facturile, bonurile și plățile în numerar îți arată cât ai dat, nu cât crezi că ai dat.

Notează venitul net sigur și toate datoriile, inclusiv ratele la alte credite. Separă plățile fixe, precum chiria, rata și abonamentele, de cele necesare care se schimbă, precum mâncarea, transportul și utilitățile. Adună plățile anuale sau neregulate pe care le poți prevedea. Împarte totalul anual la 12 pentru a afla cât pui deoparte lunar. Compară sumele propuse cu ce plătești efectiv timp de trei luni. Mărește sau micșorează fiecare categorie după aceste plăți.

Completează bugetul de 3.000 de lei cu sumele tale

În model, locuința costă 900 de lei, transportul nu include o mașină, iar cei 850 de lei pentru mâncare presupun mese pregătite în principal acasă. Cei 300 de lei pentru utilități și comunicații nu sunt un tarif: facturile se schimbă după contract, consum și anotimp. La sănătate se trece suma plătită efectiv pentru nevoile proprii.

Chirie sau rată : 900

: 900 Utilități și comunicații : 300

: 300 Mâncare și produse de bază : 850

: 850 Transport : 200

: 200 Sănătate : 150

: 150 Igienă și haine : 150

: 150 Plăți neregulate : 200

: 200 Fond de urgență : 150

: 150 Cumpărături amânabile : 100

: 100 Alte datorii : 0

: 0 Total: 3.000

Adunarea este 900 + 300 + 850 + 200 + 150 + 150 + 200 + 150 + 100 = 3.000 de lei. Dacă totalul din ultima coloană trece de venitul tău, diferența trebuie scoasă din alte cheltuieli sau acoperită printr-un venit mai mare; nu dispare prin mutarea ei pe un card de credit.

Cum intră în calcul datoriile și facturile de iarnă

Cei 200 de lei pentru plăți neregulate nu sunt fondul de urgență. De exemplu, dacă o plată anuală este de 1.200 de lei, calculul este 1.200 împărțit la 12, adică 100 de lei puși lunar deoparte din această categorie. Ceilalți 100 de lei rămân pentru alte plăți previzibile care nu apar în fiecare lună.

Acum, în același exemplu, presupune că ai și o rată la alt credit de 200 de lei și că factura de sezon urcă utilitățile de la 300 la 400 de lei. Bugetul ar ajunge la 3.300 de lei: 3.000 + 200 + 100. Ca să rămână la 3.000 de lei în acea lună, poți elimina cei 100 de lei pentru cumpărături amânabile, poți opri temporar cei 150 de lei pentru fondul de urgență și poți amâna 50 de lei pentru haine. Mâncarea, sănătatea, transportul necesar și rezerva pentru plata anuală rămân acoperite.

Dacă factura mai mare și rata se repetă, această tăiere temporară nu rezolvă bugetul: nu mai rămân bani pentru urgențe. Refă sumele pe baza costurilor noi și caută o reducere a cheltuielilor mari sau un venit suplimentar.

Ce se întâmplă când chiria trece de 900 de lei

La o chirie de 1.600 de lei, din cei 3.000 de lei rămân 1.400. Numai chiria, utilitățile, mâncarea, transportul și sănătatea din model ar costa 3.100 de lei, cu 100 de lei peste venit, înainte de haine, plăți neregulate și urgențe. Păstrarea tuturor sumelor din model ar duce totalul la 3.700 de lei.

Calculează costul locuirii împreună cu întreținerea, utilitățile și drumul până la muncă. Dacă acest cost lasă prea puțin pentru mâncare și sănătate, opțiunile sunt o locuință mai ieftină sau împărțită ori un venit mai mare, nu acoperirea lunară a diferenței printr-un nou împrumut. Dacă problema este rata unui credit existent, discută cu creditorul înainte să apară restanțe.

Limita băncii nu este bugetul pentru locuință

La acordarea unui credit, banca împarte totalul obligațiilor lunare din credite la venitul net pe care îl ia în calcul. Regulamentul BNR nr. 17/2012 stabilește o limită generală de 40% și una de 45% pentru primul credit imobiliar al unei persoane care nu deține și nu a deținut o locuință. Chiria nu intră în această formulă pentru credite, dar trebuie plătită din același buget lunar.

Dacă banca ia în calcul întregul venit net de 3.000 de lei, 40% înseamnă 1.200 de lei pentru toate obligațiile lunare din credite la un loc. În cazul în care se aplică limita de 45%, rezultatul este 1.350 de lei. Pentru un card de credit, banca ia în calcul cel puțin 3% din plafonul acordat, chiar dacă nu folosești toți banii.

Cum ajustezi bugetul când venitul scade

Dacă într-o lună intră cu 300 de lei mai puțin decât în model, ai 2.700 de lei, nu 3.000. Păstrând celelalte plăți din tabel, poți acoperi diferența de 300 de lei prin amânarea celor 100 de lei pentru cumpărături, oprirea temporară a celor 150 de lei pentru fondul de urgență și amânarea a 50 de lei pentru haine. Astfel, plățile de bază și cei 200 de lei pentru cheltuieli neregulate rămân în buget.

Dacă venitul variază des, construiește bugetul pornind de la suma netă pe care te poți baza. Banii în plus se împart după ce intră, nu înainte să fie încasați. Dacă nici această variantă nu acoperă plățile esențiale, amânarea hainelor și a ieșirilor nu este suficientă.

Ce reduci și când pui bani deoparte

Înaintea alimentelor de bază, medicamentelor, utilităților sau transportului necesar, verifică abonamentele nefolosite, mesele comandate, ieșirile, taxiurile și cumpărăturile care pot aștepta. Economisirea vine după plățile esențiale și după rezerva pentru cheltuielile previzibile. Dacă după acestea rămân doar 20-50 de lei, atât poți pune deoparte; nu lua un împrumut ca să economisești.

Întrebări frecvente

Pot folosi media cheltuielilor din România drept buget pentru mine?

Nu ca sumă de urmat. INS a calculat pentru trimestrul al doilea din 2026 medii lunare pe gospodărie de 1.581 de lei pentru alimente, 813 lei pentru locuință și energie și 376 de lei pentru transport. Sunt cheltuieli ale gospodăriilor, nu sume stabilite pentru o persoană cu venit de 3.000 de lei.

Trebuie să împart banii după regula 50/30/20?

Nu este o împărțire obligatorie. O chirie sau o rată se plătește la valoarea ei reală, chiar dacă nu încape într-un procent ales dinainte.

Dacă sunt asigurat, mai pun bani pentru sănătate?

Da. Persoanele asigurate primesc servicii din pachetul de bază prin furnizori aflați în contract cu casa de asigurări, dar pot exista coplăți și contribuții personale. Dacă plătești lunar mai mult de 150 de lei pentru sănătate, treci suma reală în tabel.

Mai calculez gazele la vechiul preț plafonat?

Nu pentru schema încheiată la 1 aprilie 2026. De atunci, prețul facturat pentru gaze este cel din contract. Verifică-l pe factură și compară ofertele în aplicația ANRE înainte să stabilești suma lunară pentru utilități.

Are sens să investesc înainte să am bani pentru urgențe?

Nu dacă investiția ar folosi banii necesari pentru chirie, mâncare, medicamente sau facturi. Într-un buget care abia acoperă aceste plăți, rezerva pentru cheltuieli neprevăzute vine înaintea banilor destinați investițiilor.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Ghidul de educație financiară ANES și Asociația ALEG, noiembrie 2023; Institutul Național de Statistică, veniturile și cheltuielile gospodăriilor în trimestrul al doilea din 2026, publicate la 7 octombrie 2026; Regulamentul BNR nr. 17/2012; Ordinul ANRE nr. 2/2026; Ghidul asiguratului publicat de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, actualizat la 18 octombrie 2026.