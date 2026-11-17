PriceFlux, firmă privată la care Mihai Bisnel este partener coordonator, a găsit prețuri mai mari la 49% din cele 244.582 de listări comparate în 11 magazine online de Black Friday 2026 față de ediția din 2025. Pentru cumpărător, o reducere afișată anul acesta nu înseamnă neapărat că același produs costă mai puțin decât în urmă cu un an.

Firma a comparat prețurile acelorași produse, în aceleași magazine, la 7 noiembrie 2025 și 6 noiembrie 2026. Dintre listările urmărite, 34% aveau prețuri mai mici, iar 17% au rămas la același preț; rezultatele nu descriu toate magazinele online din România.

Cât s-au schimbat prețurile față de Black Friday 2025

PriceFlux raportează o creștere mediană de 2,4% pentru comparația dintre cele două ediții. Aceasta nu este scumpirea fiecărui produs: mai mult de o treime dintre listările comparate aveau prețuri mai mici în 2026.

La iPhone 16 de 128 GB, prețul urmărit a urcat de la 3.599,99 lei la 4.299,99 lei, o diferență de 700 de lei. Samsung Galaxy A56 de 128 GB a trecut de la 1.349,99 lei la 1.799,99 lei, cu 450 de lei mai mult. Au existat și ieftiniri: boxa JBL Flip 7 a coborât de la 559,99 lei la 449,99 lei, potrivit istoricului PriceFlux.

Numerele se referă la listări, adică la prețurile urmărite în magazine, nu la un număr declarat de modele diferite. Comparația arată ce s-a schimbat între două zile de Black Friday, nu dacă prețul din 2026 a fost cel mai mic din întregul an.

Același procent de 49% răspunde la o altă întrebare

PriceFlux a făcut separat o analiză pentru 48.695 de produse aflate și în oferta obișnuită a celui mai mare magazin urmărit. Dintre acestea, 49% au avut de Black Friday prețul minim al ultimelor 12 luni. Acest 49% nu reprezintă produsele scumpite față de ediția trecută: este alt grup de oferte și altă comparație.

În analiza celui mai mic preț anual, proporțiile au fost diferite de la o categorie la alta:

La produsele electro-IT, 34% au avut prețul minim al ultimelor 12 luni.

Telefoane: 26%.

Laptopuri: 40%.

Electrocasnice mari: 47%.

Istoricul unui produs arată și de ce procentul de reducere de pe etichetă nu răspunde la întrebarea „A fost mai ieftin în altă lună?”. Espressorul Krups Evidence costa 1.999,99 lei de Black Friday, cu o reducere afișată de 49%, dar PriceFlux îl înregistrase la 1.399,89 lei în martie. Prețul din martie era cu 600,10 lei mai mic decât cel din ziua campaniei.

Unele prețuri de Black Friday 2025 au reapărut în lunile următoare

PriceFlux a urmărit separat 130.632 de oferte de la ediția din 2025. În următoarele 12 luni, 54% au revenit la prețul de atunci ori au coborât sub el, iar 39% s-au ieftinit. La televizoare, 90% dintre ofertele urmărite au fost ulterior egalate ori depășite printr-un preț mai mic; la telefoane, proporția a fost de 85%.

Asta nu înseamnă că toate ofertele din campania din 2026 au fost slabe. Potrivit PriceFlux, cele mai mari două magazine urmărite au deschis pagini speciale la începutul campaniei. Dintre produsele afișate acolo, între 75% și 84% aveau prețul minim din 2026. Pe lista extinsă a celui mai mare magazin, valoarea mediană a reducerilor afișate era de 15%. Doar 2,2% dintre oferte arătau reduceri de cel puțin 50%.