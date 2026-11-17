Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a anunțat un formular pentru persoanele care cred că au plătit rate prea mari la credite legate de ROBOR între 2018 și 2026. Trimiterea formularului semnalează un posibil prejudiciu, dar nu aduce automat bani înapoi.

Potrivit comunicatului FACIAS din 17 noiembrie 2026, formularul se găsește pe www.facias.ro. Fundația va folosi informațiile primite pentru a strânge cazurile și a pregăti căi legale prin care clienții ar putea cere recuperarea unor sume.

Cine poate semnala ratele plătite

Demersul se adresează celor care au plătit, în perioada indicată de FACIAS, rate la credite cu dobândă variabilă influențată de ROBOR. ROBOR este o cifră folosită la calculul dobânzii unor credite în lei. Un client poate vedea în contract dacă dobânda creditului său este legată de acest indicator.

Perioada dintre 2018 și 2026 este cea în care FACIAS primește sesizări, nu o perioadă pentru care fiecărui client i s-a stabilit deja o sumă de recuperat. Fundația nu a anunțat un calcul al eventualei pierderi pentru fiecare credit. Comunicatul indică pagina principală a site-ului, fără o adresă separată a formularului sau o listă de acte cerute la trimitere.

De ce amenzile băncilor nu înseamnă bani primiți de clienți

Consiliul Concurenței a decis la 5 iunie 2026 să amendeze zece bănci cu 3,73 miliarde de lei în total. Autoritatea a stabilit că băncile și-au coordonat comportamentul în procedura prin care este stabilit ROBOR. Amenzile sunt datorate statului, nu plătite clienților ca despăgubiri.

Băncile sancționate sunt Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank România, UniCredit Bank, BRD, ING Bank, CEC Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank și Intesa Sanpaolo România. Banca Transilvania a primit și sancțiunea de 85,03 milioane de lei pentru fapta OTP Bank România, pe lângă propria amendă de 875,74 milioane de lei. Faptul că un credit a fost luat de la una dintre aceste bănci nu stabilește, singur, cât ar avea clientul de recuperat.

Deciziile de sancționare sunt contestate. La 16 noiembrie 2026, Consiliul Concurenței câștigase trei dintre cele zece procese în care băncile au cerut oprirea aplicării sancțiunilor până la judecarea cauzelor. Președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, a identificat public cazul CEC Bank; celelalte două hotărâri favorabile autorității nu erau publice, iar șapte cereri de oprire a sancțiunilor mai erau în curs.

Ce urmează după strângerea sesizărilor

FACIAS spune că va căuta datele necesare pentru a stabili în ce perioadă au avut loc practicile sancționate și cât au influențat ROBOR. Abia stabilirea efectului asupra dobânzii ar permite calcularea unui eventual prejudiciu. Fundația nu a anunțat un termen pentru următorul pas al clienților după trimiterea formularului și nici o despăgubire deja aprobată.

Separat de sesizările clienților, băncile ale căror cereri de oprire a sancțiunilor au fost respinse trebuie să plătească amenzile și să prezinte Consiliului Concurenței, până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, planuri prin care arată cum vor respecta decizia.