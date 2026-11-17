Pentru pensia pentru limită de vârstă, depui cererea după ce îndeplinești atât vârsta cerută, cât și perioada minimă pentru care ai plătit contribuții, în cel mult 30 de zile de la acea dată. Prima pensie nu intră la un număr fix de zile după depunere: casa de pensii trebuie să decidă asupra cererii, apoi plata urmează calendarul lunar.

Dacă depui la timp, pensia ți se cuvine de la data la care ai îndeplinit condițiile. Dacă depui mai târziu, nu pierzi dreptul la pensie, dar banii ți se cuvin numai de la data înregistrării cererii.

Când începe termenul de depunere

Articolele 89 și 90 din Legea nr. 360/2023 leagă termenul de ziua în care îndeplinești ambele condiții: vârsta standard de pensionare și perioada minimă pentru care ai plătit contribuții. Poți pregăti actele mai devreme, dar termenul de depunere nu începe cu câteva luni înainte de vârsta de pensionare.

Pentru cazul tău, pornești de la data nașterii și de la dovezile privind perioadele lucrate, apoi verifici la casa teritorială ce vârstă și ce perioadă minimă de contribuții ți se aplică. Data de la care ai dreptul la pensie este cea la care le îndeplinești pe amândouă.

Cele 30 de zile sunt calendaristice. Articolul 58 din normele aprobate prin Hotărârea nr. 181/2024 cere numărarea pe zile libere: nu intră în calcul nici ziua de început, nici ziua în care se împlinește termenul. Dacă ultima zi este nelucrătoare, poți depune până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

De exemplu, dacă îndeplinești ambele condiții la 17 noiembrie 2026 și cererea este înregistrată în termen, drepturile încep la 17 noiembrie. Dacă o înregistrezi după termen, drepturile încep în ziua înregistrării, iar perioada dintre cele două date nu este plătită pe baza acelei cereri.

Ce acte verifici înainte de depunere

Depui cererea la casa teritorială de pensii de care aparține domiciliul tău, la ghișeu sau online. O poți depune personal, prin reprezentant legal ori printr-un mandatar cu procură specială. Lista Casei Naționale de Pensii Publice arată ce acte sunt cerute tuturor și ce dovezi se adaugă după situație.

Când Actul de verificat Ce dovedește În toate cazurile Cererea tip, actul de identitate, certificatul de naștere, carnetul de muncă Cererea, identitatea, vârsta și munca Dacă ești căsătorit Certificatul de căsătorie Starea civilă Dacă ai făcut armata Livretul militar Serviciul militar Dacă ai urmat studii universitare Diploma și foaia matricolă Studiile Dacă ai copii ori adopții Certificatele copiilor ori hotărârea de adopție, după caz Situația copiilor Dacă ai avut sporuri, condiții de muncă de dovedit ori venituri brute Adeverințele corespunzătoare Munca și veniturile Dacă ți se aplică o lege specială Actele cerute pentru acea situație Dreptul invocat Dacă depune un mandatar Procura specială Împuternicirea Dacă locuiești în străinătate Declarația privind locul șederii obișnuite, după caz Șederea

Compară rândurile care ți se aplică cu actele pe care le ai și cere casei teritoriale să îți spună ce dovezi mai trebuie pentru situația ta. Formularul pentru pensia pentru limită de vârstă este „Anexa nr. 3” de pe pagina CNPP cu formulare; ghidul separat despre actele necesare pensionării detaliază fiecare caz. Depunerea cererii nu înseamnă că pensia a fost deja aprobată.

Pașii de la cerere la prima pensie

Stabilește când îndeplinești vârsta cerută și perioada minimă de contribuții. Strânge actele care dovedesc aceste condiții și situațiile din tabel. După ce îndeplinești condițiile, completează cererea și depune-o în termen la casa teritorială. Pentru depunerea online, folosește varianta indicată pe pagina CNPP și trimite cererea împreună cu actele doveditoare; păstrează dovada înregistrării. Când primești decizia, verifică dacă cererea a fost aprobată, data de la care ți se acordă pensia și suma stabilită. Verifică plata potrivit opțiunii alese, prin Poșta Română sau în cont. Dacă prima încasare vine mai târziu, urmărește și drepturile restante de la data acordării.

Cât durează decizia și când intră banii

Potrivit articolului 93 din lege, casa teritorială trebuie să emită decizia de admitere sau respingere în 45 de zile de la înregistrarea cererii. Poate adăuga 30 de zile dacă ești asigurat în luna cererii ori dacă are nevoie de acte sau verificări suplimentare. După emitere, trebuie să îți comunice decizia în 10 zile, prin scrisoare recomandată, electronic sau personal.

Acestea sunt termene pentru decizie, nu o promisiune că prima pensie intră în cont după 45 de zile. Pensia se plătește lunar, de la data acordării înscrisă în decizie. Dacă prima plată vine ulterior, drepturile datorate de la acea dată rămân de plătit.

În calendarul CNPP pentru plata pensiilor, plățile lunare curente prin Poșta Română ajung la domiciliu între zilele de 1 și 15, iar cele în cont sau pe card se fac începând cu ziua de 12, cel târziu pe 13. Restanțele plătite prin Poștă ajung între zilele de 11 și 15.

Pentru a estima prima încasare, uită-te la data acordării din decizie, la modalitatea de plată aleasă și la următoarea perioadă lunară de plată. Aceasta este un reper, nu o dată garantată pentru un dosar nou.

Cum se ajunge la suma primită

Pensia brută se calculează înmulțind totalul punctelor tale cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei în 2026. Totalul cuprinde punctele adunate pentru fiecare an și punctele de stabilitate. Punctele unui an rezultă din punctele lunare împărțite la 12, iar punctele lunare depind de venitul brut pentru care s-au plătit contribuții, comparat cu salariul mediu brut folosit pentru acel an.

Fără punctele și veniturile dovedite nu se poate calcula pensia unei persoane. Pentru o pensie publică brută de 5.000 de lei, de exemplu, contribuția de sănătate este 10% din partea care depășește 3.000 de lei: 2.000 × 10% = 200 de lei. Impozitul este 10% din suma rămasă peste prag după scăderea contribuției: (5.000 − 3.000 − 200) × 10% = 180 de lei. Suma primită este 5.000 − 200 − 180 = 4.620 de lei.

Dacă în acest exemplu s-ar datora două luni întregi la aceeași pensie brută și cu aceleași rețineri, totalul net pentru ele ar fi 9.240 de lei. Pentru pensiile publice, CNPP calculează și reține contribuția și impozitul; în 2026, contribuția de sănătate se aplică părții care trece de 3.000 de lei.

Ce faci dacă decizia sau plata întârzie

Dacă a trecut termenul pentru decizie, cere lămuriri casei teritoriale folosind numărul de înregistrare al cererii. Poți trimite și o sesizare prin formularul electronic al CNPP. Ai nevoie de o adresă de e-mail, unde primești confirmarea trimiterii și actualizări privind înregistrarea.

Dacă ai decizia, dar nu ai primit banii, trece în sesizare data acordării, modalitatea de plată aleasă și lunile pentru care lipsește plata. Autoritatea trebuie să răspundă unei petiții în 30 de zile de la înregistrare; termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile dacă sunt necesare verificări suplimentare.

Întrebări frecvente

Trebuie să aduc fotocopii ale actelor?

Nu ești obligat să aduci propriile copii. Instituția trebuie să fotocopieze gratuit documentele originale prezentate.

Pot cere anularea unei decizii prin care mi s-a aprobat pensia?

Da. Poți cere anularea deciziei de admitere în 30 de zile de la comunicarea ei.

Ce fac dacă suma sau data din decizie este greșită?

Poți contesta decizia direct la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu o contești în acest termen, decizia devine definitivă.

Unde depun cererea dacă locuiesc în străinătate?

Dacă statul în care locuiești are un acord internațional cu România, depui cererea la instituția de asigurări sociale de acolo. Dacă nu există un astfel de acord, poți folosi un mandatar din România, împuternicit prin procură specială.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; normele aprobate prin Hotărârea nr. 181/2024; Legea nr. 141/2025; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre pensia pentru limită de vârstă, formulare, plata pensiilor, contestarea deciziei și petiții; ANAF, explicațiile privind contribuția de sănătate și impozitul pe pensii; Portalul Legislativ, regula termenului de răspuns la petiții.