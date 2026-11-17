Garda Revoluționară Islamică a Iranului afirmă că două nave au luat foc după ce ar fi lovit mine în Strâmtoarea Ormuz, pe unde este transportat petrol. Pentru șoferii din România, nu există încă o comparație a prețurilor la pompă de după relatarea incidentului cu cele de dinainte.

Una dintre nave ar fi transportat două milioane de barili de țiței, potrivit relatării din 17 noiembrie 2026. Nici lovirea minelor, nici această încărcătură nu sunt confirmate independent. Autoritatea britanică de supraveghere a traficului maritim confirmă un atac asupra unui tanc petrolier, dar descrie o lovitură cu un proiectil necunoscut, nu cu o mină.

Cât costau carburanții înaintea relatării despre mine

Raportul eCARBURANT pentru 16 noiembrie arată următoarele prețuri medii în România:

Motorină standard: 10,70 lei pe litru, fără schimbare față de ziua precedentă.

Benzină standard: 9,37 lei pe litru, cu 0,15 lei mai puțin decât în ziua precedentă.

GPL: 4,78 lei pe litru, fără schimbare față de ziua precedentă.

La aceste medii, 50 de litri ar fi costat 535 de lei pentru motorină sau 468,50 lei pentru benzină. Sunt calcule pentru prețurile din 16 noiembrie, nu sume garantate la fiecare stație.

Raportul precedă relatarea din 17 noiembrie despre cele două nave. El oferă un reper pentru compararea cu prețurile publicate ulterior, dar nu arată că afirmația Iranului a dus deja la o scumpire în România.

Ce confirmă autoritatea maritimă despre atac

Într-o alertă privind incidentul din 16 noiembrie, ora 05:58 UTC, UKMTO arată că un tanc petrolier care ieșea din strâmtoare a fost lovit de un proiectil necunoscut. A izbucnit un incendiu în camera motoarelor. Nu au fost raportate victime, iar toți membrii echipajului au fost găsiți.

Alerta nu numește nava ori operatorul și nu precizează ce transporta. Nici pagubele și efectele asupra mediului nu erau stabilite. UKMTO nu spune că acest tanc este una dintre cele două nave descrise de Iran, astfel că cele două relatări nu pot fi adunate ca și cum ar confirma același atac.

Circulația prin Ormuz nu a fost declarată oprită

UKMTO nu a anunțat închiderea strâmtorii. Potrivit AP, înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran, la 28 februarie 2026, aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii tranzitau strâmtoarea. Autoritatea le-a cerut navelor să treacă prudent și să raporteze activitățile suspecte, în timp ce incidentul este cercetat. Alerta nu stabilește câte transporturi de petrol au fost întârziate.

Garda Revoluționară a afirmat și că șase tancuri ar fi luat foc și s-ar fi scufundat în strâmtoare. Navele nu au fost identificate, iar această afirmație nu a fost confirmată independent. Cercetarea atacului raportat de UKMTO continuă.